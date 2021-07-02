رونالدو يتصدر قائمة «أثرياء إنستجرام» في العالم

رضا سليم (دبي)

تحول كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغالي ومهاجم يوفنتوس إلى حديث العالم بعدما قفز إلى صدارة أثرياء موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لأعلى دخل مقابل الإعلان الترويجي، متفوقاً على المصارع دواين جونسون الذي جاء وصيفاً له ونجمة البوب ​​أريانا جراندي ثالثاً.

وتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أثرياء موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، متفوقاً على مشاهير الفن ونجوم الرياضة في تحصيل أجور أكثر من أي شخص آخر مقابل المشاركة بإعلان ترويجي، ويمكن لمهاجم يوفنتوس الحالي أن يفرض على المعلنين 1.6 مليون دولار لكل منشور على حسابه، وفقاً لشركة «هوبر إتش كيو» للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبات البرتغالي الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» إلى 308 ملايين شخص، وأطاح نجم ريال مدريد السابق من الصدارة بالمصارع الذي تحول إلى ممثل دواين جونسون الملقب «ذا روك»، والذي يتابعه 250 مليون متابع ويمكنه الحصول على ما يزيد قليلاً عن 1.52 مليون دولار، وفقاً لقناة «بي بي سي».

وقفز رونالدو إلى صدارة تصنيف المشاهير والمؤثرين لأغلى إعلان على «إنستجرام»، والتي بدأت في عام 2017 للمرة الأولى، بينما تحتل نجمة البوب أريانا جراندي «1.51 مليون دولار» المركز الثالث في القائمة.

ويدخل ليونيل ميسي مهاجم المنتخب الأرجنتيني قائمة أثرياء «إنستجرام» ضمن العشرة الأوائل، ويحتل المرتبة السابعة بمبلغ 1.1 مليون دولار لكل منشور ترويجي، ويأتي البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز 16 بأجر يبلغ 824 ألف دولار، بعدما دخل ضمن الرياضيين الأعلى أجوراً مقابل الإعلانات الترويجية.