انطلاقة قوية لمنافسات «شارة محمد بن زايد للهجن»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت صباح اليوم، «شارة محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن» في 30 ميداناً بمختلف مناطق الدولة.

وتستمر المنافسات التي تقام لفئتي «الفطامين والحقايق» على مدار أربعة أسابيع متتالية، حيث بدأ الأسبوع الأول للسباقات التأهيلية بمنافسات الفطامين، والتي خصص لها 15 شوطاً لمسافة 1.5 كيلومتر.

واستطاعت «الهمالة» لجمعة محمد خلفان المزروعي أن تحرز المركز الأول مع انطلاقة سباقات الفطامين الأبكار، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 2:02:14 دقيقة.

وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان طار «شاهين» لحمد مبخوت حمد المنهالي بناموس الشوط والمركز الأول، وبزمن قدره 2:00:34، وجاءت نتائج الفائزين بالأشواط كالتالي: الشوط الثالث «جو» لعبدالله عامر الجحافي بزمن قدره 2:03:94، الشوط الرابع «شاهين» لسعيد حامد الحبروت الجنيبي بزمن قدره 2:03:5، الشوط الخامس «مراسيل» لغدير عوض رويشد النيادي بزمن قدره 2:06:47، الشوط السادس «الرهاوي» لمحمد مبارك المنهالي بتوقيت قدره 2:05:97، الشوط السابع «مزنة» لخليفة عيد المزروعي بتوقيت قدره 2:06:34، الشوط الثامن «أدهم» لسهيل سعيد مكتوم الجنيبي بزمن قدره 2:08:00، الشوط التاسع «الوطن» لسالم حمد العويسي بتوقيت بلغ 2:09:6، الشوط العاشر «هرويل» لأحمد حمد الحرسوسي بزمن قدره 2:08:57 دقيقة.

وفي الشوط 11 فاز «وكالة» لراشد حارب الخاصوني بزمن بلغ 2:07:00، الشوط 12 «شاهين» لأحمد حمد المزروعي بتوقيت قدره 2:07:40، الشوط 13 «عجايب» لسعيد سالم الوهيبي بزمن قدره 2:09:61، الشوط 14 «جلمود» لخليفة زيتون الجنيبي بتوقيت بلغ 2:07:88، الشوط 15 «هملولة» لغانم سعيد المنصوري بتوقيت قدره 2:09:46 دقيقة.