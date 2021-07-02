«ملهمات الشطرنج».. مبادرة «فتيات الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت منافسات الدورة الصيفية التنشيطية، والتي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع مُمثلاً بجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وتشارك في الدورة 25 فتاة من منتسبات الجمعية، وبشكل افتراضي تحت شعار «ملهمات الشطرنج»، كما ينظم النادي الدورة الصيفية المفتوحة للفتيات بداية من عمر 6 سنوات، بمشاركة 25 فتاة من كافة الأعمار.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع لاحتضان النشء وتوجيهه نحو اكتساب المهارات الإيجابية التي تبلور شخصية الفرد الإماراتي وتميزه بين أقرانه.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن النادي يسعى للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة المحلية والاتحادية ضمن خطته الاستراتيجية في نشر ثقافة اللعبة، وتمكين الفتيات من ملء وقت فراغهن بما هو مفيد وممتع ويأتي هذا التعاون في إطار الترويج للعبة الشطرنج في المؤسسات والهيئات، ودعم الفتيات على إيجاد الحل الأمثل خلال فترة الإجازة الصيفية.

