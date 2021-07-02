الفعاليات الرياضية.. المحور الرابع في «صيفنا سعادة»

عجمان (الاتحاد)

كشفت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة» عن تفاصيل النسخة الثانية من البرنامج، الذي سينطلق يوم 11 يوليو الجاري ويستمر حتى يوم 19 أغسطس المقبل، ويتضمن 4 محاور رئيسة، وهي الأنشطة الرياضية والمبادرات والبرامج المجتمعية، المبادرات والبرامج العلمية والدينية والثقافية، برامج تطوير الذات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للبرنامج في مركز عجمان X بحضور أحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة وعلي الشامسي نائب رئيس اللجنة العليا ورؤساء اللجان والأعضاء، ومنسقي الجهات المتعاونة والمساهمة. وتبرز الأنشطة الرياضية في المحور الرابع، حيث يتم تنظيم عدد كبير من الفعاليات منها اللياقة البدنية، وبرنامج للتايكواندو والسباحة، والتعليق الرياضي والألعاب الإلكترونية.

وأكد أحمد الرئيسي خلال المؤتمر أن البرنامج يحظى برعاية وبدعم واهتمام ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، إذ حقق البرنامج نجاحه اللافت والمشرف في النسخة الأولى، بدعم وإشراف من سموه، الذي يؤكد أهمية الاستمرار في الأنشطة التي من شأنها أن تعزز سعادة المجتمع، وتوفر له جودة في الحياة، وتساعد المشاركين على تنمية مهاراتهم وقدراتهم وتزودهم بالمعارف والعلوم التي تصنع منهم جيل متسلح بالعلم والمعرفة.

وقال الرئيسي: انطلاقاً من هذه المعطيات، فإننا نؤكد أن صيفنا سعادة يهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في التنمية المستدامة، ودمج وتمكين مختلف الفئات في بناء المستقبل، ورفع قدرات المشاركين في الجوانب التعليمية والتدريبية، واستكشاف المواهب والطاقات الابداعية والابتكارية، وتمكين الأسرة من استغلال الموارد المتاحة والاستفادة من الوقت.

وثمن الرئيسي الجهود الكبيرة التي بذلت من اللجان العاملة وقال إن القاسم المشترك في النسختين الأولى والثانية لبرنامج صيفنا سعادة هو الرغبة في تعزيز الصورة المشرفة وتحقيق التطلعات المرجوة من المشاركين وجميع فئات المجتمع، خاصة أن الفعاليات حظيت بمتابعة كبيرة كانت واضحة، خلال النسخة الأولى في الأرقام التي تم الإعلان عنها.

وقال علي الشامسي: فخورون بدعم ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي للفعاليات الصيفية والنجاح الذي حققته النسخة الأولى يمثل دافع قويا نحو الأفضل في النسخة الثانية والترتيبات التي كانت حاضرة على نطاق واسع في الفترة الماضية تجسد الرغبة القوية في العمل بكل ما نملك للوصول إلى أفضل مؤشرات السعادة لدى جميع المشاركين والمتابعين للفعاليات المختلفة، والتي أعدت بعناية ومتابعة من فريق العمل.