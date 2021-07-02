«أديب» يواجه العمالقة في «كورال أكليبس»

دبي (الاتحاد)

يواجه الجواد «أديب»، لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف وليام هاجاس، وقيادة توم ماركواند، نخبة من الخيول العمالقة في سباق كورال أكليبس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، عصر اليوم، بمضمار سانداون بالمملكة المتحدة.

ويعتقد الفارس توم ماركواند، أن «أديب»، البالغ من العمر سبع سنوات، سيكون خصماً عنيداً، خاصة أن الأرضية «جيدة إلى لينة»، وهي التي تناسبه، والتوقعات تبدو مشجعة على هذا الأساس.

وكان الجواد المنحدر من نسل «بيفوتال» قد فاز بأربع سباقات للفئة الأولى، أبرزها سباق كوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى للمرة الثانية في أستراليا أبريل الماضي، بالإضافة إلى سباق شامبيون ستيكس، والتي هزم فيها «مشرف».

ويمثل خيول الإمارات أيضاً «الدراما»، للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان، وقيادة أندريه إتزيني الفائز بسباق دي ستيكس، وكان ابن «لوب دو فيجا» قد فاز أيضاً بسباق مبتدئة في سن السنتين. ويتصدر الترشيحات المهر السعودي «مشرف»، الفائز بسباق دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى، إلى جانب كأس السعودية هذا الموسم، وسباق «الديربي» الفرنسي في الموسم الماضي، ويشرف عليه جون وثادي جوسدن ويقوده الفارس ديفيد إيجان.

وينافس أيضاً المهر «سانت مارك باسليكا»، الفائز بعدة سباقات في الفئة الأولى، والذي حقق نجاحات مميزة هذا الموسم أبرزها الفوز بسباق «الديربي» الفرنسي لمسافة 2100 متر، ويقوده الفارس ريان مور، بإشراف المدرب إيدن أوبراين.

ومن جهة أخرى نفق «أرازي»، أحد أكثر الفائزين تألقاً في تاريخ كأس «البريدرز»، عن عمر يناهز 32 عاماً، حيث قدم عرضاً لا يُنسى حين كان ناشئاً في سن السنتين عام 1991، متوجاً بحملة من سبعة سباقات دون هزيمة.