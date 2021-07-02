«زوارق أبوظبي» تتأهب لتحديات ليتوانيا

كوبيسكس (الاتحاد)

تجتمع غداً «السبت» في ليتوانيا، وتحديداً في مدينة كوبيسكس بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا السريعة استعداداً للمشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزورق الفورمولا- 2 والتي تحتضنها كوبيكس من 3 إلى 6 يوليو في انطلاقة متجددة للبطولة الأوروبية العريقة للموسم الحالي 2021، ويجتمع الفريق برئاسة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي البحري والمتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري، والراديو مان ناصر الظاهري والمتسابق الاحتياطي راشد الرميثي.

وكانت زوارق الفريق قد خاضت تدريباً مكثفاً قبل أيام في معسكر الفريق في إيطاليا ولثلاثة أيام متواصلة في استعداد جاد لانطلاق الجولة الأولى من البطولة، والتي من المتوقع أن يشارك من خلالها ثلاثين زورقاً من مختلف أنحاء القارة الأوربية فيما سيكون فريق أبوظبي هو الوحيد المشارك من خارج القارة.

وتمكن فريق أبوظبي من إحراز لقب البطولة مرتين من خلال مشاركته من 2016 إلى 2020 عبر المتسابق المتألق راشد القمزي، ويبحث خلال هذا الموسم عن استعادة اللقب والذي فاز به الموسم الماضي البرتغالي دوارتي بينيفتي من خلال البطولة المضغوطة التي تم إقامتها خلال جائحة كورونا في أسبوعين فقط من سبتمبر الماضي.

ويبدأ الفريق مشاركته في البطولة من خلال التحضير والتجهيز الرسمي غداً عبر المنافسة والتسجيل ومراسم الفحص الفني، ثم انطلاق سباق أفضل زمن «الاثنين»، وتختتم المنافسة مع السباق الرئيسي يوم «الثلاثاء» وختام البطولة. ويستعيد الفريق الأحمر ذكريات جميلة مع البطولات العالمية، لا سيما وأن آخر مشاركة كانت في موسم 2019، ويسعى الفريق لبداية قوية من خلال هذه الجولة في افتتاح الموسم من أجل المنافسة على اللقب العالمي.

ويبدأ موسم بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 2 مع ليتوانيا ثم الانطلاق للجولات المقبلة في سبتمبر من خلال إيطاليا، ثم جولتي الختام في البرتغال، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة كشف النقاب عن جولة خامسة عبر الخارطة الأوروبية للمسابقة.

وأكد سالم الرميثي على جاهزية الفريق للتحدي والمنافسة على لقب الجولة الافتتاحية من البطولة خاصة مع البدء بمعسكر تدريبي قبل انطلاق المسابقة وقال الرميثي: مستعدون وجاهزون لتقديم مستوى قوي في الأيام الثلاثة القادمة، وتمثيل الإمارات خير تمثيل من خلال أولى جولات البطولة العالمية.