«دولي الكاراتيه» يتزيّن بـ «علم الإمارات» وبرج خليفة

علي معالي (دبي)

يُزين علم دولة الإمارات موقع الاتحاد الدولي للكاراتيه من خلال الشعار الخاص ببطولة العالم للرجال والسيدات التي تستضيفها دبي، خلال الفترة من 16 حتى 21 نوفمبر المقبل على هامش «إكسبو 2020» في نسختها رقم 25، وإلى جوار على الدولة يوجد أيضاً برج خليفة إضافة إلى شعار الاتحاد الدولي نفسه.

وبدأ الاتحاد الدولي في العد التنازلي لهذه البطولة التي يؤكد من خلالها أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي أنه سيكون أهم حدث للعبة بعد المشاركة والانطلاقة الأولى للكاراتيه على مستوى الأولمبياد المقبلة «طوكيو 2020». وأطلق الاتحاد الدولي النشرة الرسمية للحدث الكبير الذي يقام على أرض الدولة، مؤكداً بأنها ستكون نسخة مرتقبة ومنتظرة في نفس الوقت حيث تم تأجيلها من العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم.

وأكد الاتحاد الدولي بأن النسخة رقم 25 ستقام في مجمع حمدان الرياضي بدبي والذي وصفه بالمكان الرائع والمثالي في نفس الوقت، وأقيمت النسخة الأخيرة من أكبر حدث للكاراتيه في مدريد (إسبانيا) في عام 2018، وشارك فيها أكثر من 1100 متسابق من 131 دولة.

وكان اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي قد عقد اجتماعاً تنسيقياً في نادي ضباط الشرطة بدبي حضره أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ومعه د. إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي وإبراهيم الدرع رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي وراشد عبد المجيد آل علي الأمين العام للاتحاد الإماراتي، مدير بطولة العالم والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد المنسق العام للبطولة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، المدير الفني للبطولة، والحكم الدولي جابر الزعابي عضو لجنة الحكام الآسيوية وفريق العمل المنظم للبطولة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات والإجراءات والاستعدادات الخاصة بإقامة المونديال والعديد من النقاط المهمة في إطار التنسيق المستمر بين الاتحادين الدولي والإماراتي لإنجاح البطولة، حيث من المتوقع حضور أعداد كبيرة من أبطال وبطلات العالم للمشاركة في هذه البطولة بالإضافة لوفود الدول المشاركة.

وتمت مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المطلوبة بشأن جائحة كوفيد 19، والإجراءات اللازمة لها لضمان سلامة اللاعبين وكافة المشاركين وعرض الاستعدادات ومكان إقامة البطولة وأيضاً المقر الرئيسي لإقامة رؤساء الاتحادات واللجان العاملة وفنادق إقامة اللاعبين والقاعات المخصصة لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي التي ستعقد على هامش بطولة العالم والقاعات المخصصة لإقامة الدورات الدولية للحكام والمدربين واجتماعات اللجان الدولية.

من جانبه قدم أنطونيو سبينوس خلال الاجتماع الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لجهود سموه في دعم الرياضة عموماً، وتفضله بدعم تنظيم بطولة العالم للكاراتيه، وكذلك قدم شكره إلى مجلس دبي الرياضي برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وأعضاء مجلس دبي الرياضي لتقديمهم كل الدعم اللازم لإقامة هذا الحدث العالمي ونجاحه كشركاء في إقامة البطولة. وأعرب اللواء الرزوقي عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الكبير، وقدم شكره للاتحاد الدولي للكاراتيه لثقته الكبيرة بإسناده تنظيم بطولة العالم بدبي.

