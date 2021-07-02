«الغبراء» تواجه «ناش» في كأس الوثبة

وارسو (الاتحاد)

يحتضن مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو، غداً «السبت»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1800 متر، البالغ جائزته 5.000 يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وخصص السباق للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 9، تتصدرها المهرة «الغبراء»، بإشراف أسامة الدافع، وقيادة كي مازور وسبق للمهرة المنحدرة من نسل «أيه أف البحر» الفوز في مشاركتها الوحيدة بصورة لافتة.

وتواجه «الغبراء» منافساً قوياً ممثلاً في المهر «ناش دو دوز»، بإشراف دبليو اولكوسكي، وقيادة تي لوكاسك، وحقق ابن «عاصي» الفوز في أول ظهور له قبل أن يحل في المركز الثاني عن «صني دو لوب» في كأس الوثبة.

وتدفع إسطبلات الخالدية في بولندا بالمهرة «جابت الخالدية»، بإشراف جي كوزلوسكي، وقيادة الفارس أو تورجييف، و«أوفيسر» بإشراف بي جلواكي، وقيادة أشتيبان مازور، و«الناظر»، بإشراف أي لاسكوسكي وقيادة أم رينيك، وسبق لهم الفوز في مشاركاتهم الوحيدة.