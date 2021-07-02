كلام نهائي.. رونالدو باقٍ مع «السيدة العجوز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي أنه ليست هناك أدنى إشارة توحي برغبة النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، في الرحيل عن «السيدة العجوز» هذا الصيف، ليرد النادي بذلك على الأنباء التي أفادت بأن «الدون» يفكر بجدية في مغادرة «اليوفي» هذا الصيف.

وينتهي عقد رونالدو في صيف 2022، وأبدت إدارة «البيانكونيري» اقتناعاً كاملاً بأن رونالدو سيبقى حتى نهاية عقده.

ويبدأ النجم البرتغالي الحاصل على 5 كرات ذهبية، هذا الشهر آخر 12 شهراً من عقده، والذي سيبلغ عمره في نهايته 37 عاماً.وقال فيديركو تشيروبيني المدير العام الجديد للنادي الإيطالي إنه ليس هناك يما يدل على أن رونالدو في طريقه للأفول أو التراجع في المستوى، إذ إنه أنهى الموسم الماضي بتسجيل 36 هدفاً في 44 مباراة، كما حصل على لقب هداف الدوري الإيطالي «الكالشيو»، ولهذا فإن إدارة «السيدة العجوز» لا يساورها أدنى قلق من الأنباء التي أرسلت رونالدو إلى مانشستر يونايتد، أو باريس سان جيرمان أو الولايات المتحدة الأميركية.

وفيما يتعلق بخطط النادي بالنسبة لسوق الانتقالات المقبلة، وخاصة بعد عودة ماسيمليانو أليجري إلى قيادة الفريق فنياً خلفاً لأندريا بيرلو المقال، قال تشيروبيني: قمنا من قبل باستثمارات مهمة وضممنا لاعبين جدداً خلال المواسم الأخيرة ونعتقد إننا لدينا فريق قادر على المنافسة بقوة على البطولات، وهذا رأي المدير الفني أيضاً، ولهذا فربما لا ننشط خلال هذا «الميركاتو».

واختتم حديثه قائلاً: نحن لدينا خطة لتدعيم الفريق بصورة تدريجية، ونقوم حالياً بتجديد شبابه ونحن على اقتناع كامل بأن لدينا هامش كبير لإحراز تقدم بما لدينا من عناصر فنية تمثل أوراقاً رابحة، ولكن هذا لا يمنع أن نكون يقظين وعلى استعداد لانتهاز أي فرصة لضم عنصر جديد جيد، وبسعر يتناسب مع خطتنا.