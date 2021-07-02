رحلات «مُرهقة» إلى ربع نهائي «يورو 2020» و«الأسود» في المنزل!

دبي (الاتحاد)

قبل ساعات من انطلاق نصف نهائي يورو 2020 ، شهدت البطولة تنقل أغلب منتخباتها بين عدة مدن ودول في «القارة العجوز»، بينما لم تقم بعض المنتخبات بتنقلات مشابهة ما أثار الجدل.

وخاضت المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 رحلات طويلة وتنقلت بين أكثر من ملعب للمنافسة على اللقب الغالي، بينما كان الاستثناء الوحيد لمنتخب إنجلترا الذي لم يغادر لندن.

وتأهلت منتخبات إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا والتشيك والدنمارك وأوكرانيا وسويسرا إلى الدور ربع النهائي بعد مهمة صعبة في أكثر من دولة. وبدأت إيطاليا رحلتها في روما وواجهت تركيا وسويسرا وويلز، ثم انتقلت للندن وواجهت النمسا لتتأهل لربع النهائي.

فيما بدأت بلجيكا رحلتها في سان بطرسبرج بروسيا لتواجه روسيا ثم انتقلت إلى كوبنهاجن لمواجهة الدنمارك ثم انتقلت لسان بطرسبرج مرة أخرى لتواجه فنلندا ثم وصلت لإشبيلية لمواجهة البرتغال والتأهل لربع النهائي.

إسبانيا بدأت رحلتها في إشبيلية لمواجهة السويد وبولندا وسلوفاكيا، ثم اتجهت لكوبنهاجن لمواجهة كرواتيا والتأهل لربع النهائي.

أما التشيك فانطلقت في رحلتها من جلاسكو لمواجهة اسكتلندا ثم كرواتيا، وانتقلت بعد ذلك للندن لمواجهة إنجلترا، ثم ذهبت لبودابست في المرج لمواجهة هولندا والتأهل لربع النهائي.

وبدأت الدنمارك رحلتها في كوبنهاجن وواجهة فنلندا وبلجيكا وروسيا ثم انتقلت لأمستردام في هولندا لمواجهة ويلز والتأهل لربع النهائي.

أما أوكرانيا فبدأت رحلتها في أمستردام لمواجهة هولندا، ثم اتجهت لبودابست في المجر لمواجهة مقدونيا الشمالية، ثم وصلت لبوخارست في رومانيا لمواجهة النمسا، ثم انتقلت لجلاسكو في اسكتلندا لمواجهة السويد والتأهل لربع النهائي.

وبدأت سويسرا رحلتها في باكو بأذربيجان لمواجهة ويلز، ثم انتقلت لروما لمواجهة إيطاليا، ثم عادت مرة أخرى لباكو لمواجهة تركيا، ثم ذهبت لبوخارست في رومانيا لمواجهة فرنسا والتأهل لربع النهائي.

أما الاستثناء الوحيد لمنتخب إنجلترا «الأسود الثلاثة»، فلم يتنقل خارج لندن ولعب في المنزل بملعب ويمبلي أمام كرواتيا وسويسرا والتشيك، ثم ألمانيا ليتأهل إلى ربع النهائي.

