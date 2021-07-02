خطوة غريبة.. مذكرة فرنسية تطالب بإعادة مباراة سويسرا!

أنور إبراهيم (القاهرة)

وقع أكثر من 240 ألف مشجع فرنسي على مذكرة تطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بضرورة إعادة مباراة فرنسا ضد سويسرا، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، والتي انتهت بفوز سويسرا 5-4 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ويستند مقدمو المذكرة إلى أن يان سومر حارس مرمى منتخب سويسرا لم يحترم قاعدة عدم التحرك على خط المرمى وضرورة الإبقاء على قدم واحدة على الأقل على هذا الخط ، عند تسديد ركلة الجزاء.

واشتكى المشجعون الفرنسيون من أن سومر تحرك بالفعل قبل أن يسدد اللاعب كيليان مبابي الركلة الأخيرة الحاسمة، فتمكن من صدها لتتأهل سويسرا إلى دور الثمانية للبطولة.

وأكدت مصادر صحفية فرنسية عديدة أن أكثر من 240 ألف مواطن فرنسي وقعوا بالفعل هذه المذكرة، التي تعتبر سابقة أولى من نوعها بالنسبة لهذه البطولة على امتداد تاريخها.

ورغم أن منتخب فرنسا كان متقدماً خلال المباراة 3-1، إلا إن منتخب سويسرا نجح في تسجيل هدفين في أقل من 10 دقائق قبل نهاية المباراة، ليلعب المنتخبان وقتاً إضافياً من شوطين، وانتهى بالتعادل أيضاً بنفس النتيجة، ثم تم اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث لم يتمكن النجم الشاب كيليان مبابي من تسجيل الركلة الأخيرة الحاسمة.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي ليس على استعداد - فيما يبدو- لإعادة المباراة، لأنه مقتنع تماماً بأن حكم الساحة وحكام الـ VAR اتخذوا القرار الصائب.

وفي سياق مختلف، ذكرت مصادر صحفية فرنسية عدة إن مستقبل ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك» بات على المحك، وأصبح معرضاً بشدة لخطر الإقالة، لأن الخروج المبكر من البطولة ألحق ضرراً كبيراً بصورته كمدير فني لا يمكن المساس به أوإقالته، ولعل هذا ما دفع نويل لوجريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم - الداعم الأكبر لديشامب - إلى التمهل وتوخي الحذر قبل أن يبحث مستقبل المدرب الفرنسي غداة الهزيمة من سويسرا.