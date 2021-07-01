راموس على أعتاب سان جيرمان

مدريد (أ ف ب)

كشفت الصحف الإسبانية الخميس أن المدافع سيرخيو راموس الذي انتهى عقده مع ريال مدريد الإسباني بالأمس، توصل إلى اتفاق للانتقال إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي مؤكدة معلومات بثتها إذاعة مونتي كارلو الفرنسية.

وأبرزت صحيفة "آس" في موقعها على الإنترنت بعنوان عريض: سيرخيو راموس في طريقه إلى باريس سان جرمان، في حين تحدثت "ماركا" عن "اتفاق راموس-سان جرمان" على موقعها الرسمي.

وكان راديو مونتي كارلو كشف في وقت سابق الخميس: اليوم، توجه رينيه شقيق راموس إلى باريس للتفاوض على بنود العقد وقد تم الاتفاق بين الطرفين، في حين أكدت "آس" بان "راموس سيوقع على عقد لموسمين".

وأجمعت الصحف الإسبانية أيضًا على أن راموس سيتوجه إلى باريس في الأيام القليلة المقبلة للخضوع للفحص الطبي والتوقيع على العقد. وفي حال انضمامه رسمياً، سيلتحق راموس بزميلين سابقين له في ريال مدريد، وهما الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وعانى راموس في الموسم المنصرم من كثرة الإصابات وتحديداً في فخذه الأيمن وربلة الساق اليسرى وكوفيد-19 وأخيرًا في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، ولم يخض سوى 5 مباريات منذ بداية 2021.

ولعب راموس طيلة الموسم المنصرم 21 مباراة في مختلف المسابقات، وهو أدنى عدد له من المباريات خلال 15 موسماً قضاها في رحاب النادي.

وخسر راموس مركزه في المنتخب الوطني حيث كان أبرز الغائبين عن نهائيات كأس أوروبا 2020 بعد استبعاده المفاجئ عن القائمة النهائية المشاركة حالياً في البطولة القارية المؤجلة من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا.

ويحمل راموس الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع "لا روخا" حيث لعب 180 مباراة، وسجل 23 هدفاً، وهو ثامن أفضل هداف في تاريخ المنتخب. دافع عن ألوان إسبانيا في أربعة مونديالات و3 نهائيات لكأس أوروبا.

كما لعب دوراً بارزاً في فوز المنتخب بمونديال 2010 في جنوب أفريقيا وبالبطولة القارية عامي 2008 و2012.