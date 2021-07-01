حمدان بن محمد: الحفاظ على الرياضات التراثية وتنميتها رسالة وواجب

دبي (الاتحاد)

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بنجاح النسخة 30 من سباق القفال للمسافات الطويلة للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه النادي تحت رعاية سموه بداية شهر يونيو الماضي بمشاركة 106 سفن.

وأعرب سموه عن كامل تقديره لجهود النادي ومجلس إدارته وكل من أسهم في إنجاح هذه النسخة من السباق، إحياءً لإرث مؤسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتأكيداً لأهمية الاحتفاء بالموروث الثقافي والاجتماعي العريق لدولة الإمارات، التي سعى لتأصيلها رَحِمَه الله من خلال إطلاق هذه التظاهرة الرياضية التراثية الكبيرة.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي بأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس الإدارة، حيث أكد سموه أن الحفاظ على الرياضات التراثية وتنميتها وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارستها رسالة وواجب، تستدعي بذل الجهود الممكنة من أجل تحقيقها على الوجه الأكمل، موجهاً مجلس الإدارة بالعمل على مواصلة نهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لتطوير السباق واستحداث الأفكار التي تتماشى مع رؤية دولة الإمارات واستعدادها للخمسين عاماً المقبلة، وتواكب خطط حكومة دبي وتوجهات مجلس دبي الرياضي وبما يعزز مكانة الإمارة وإسهاماتها في المجالين الرياضي والثقافي.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأعرب أحمد سعيد بن مسحار، عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم سموه الكبير للقطاع الرياضي بصورة عامة والرياضات البحرية والتراثية على وجه الخصوص، ولما أولاه سموه من تشجيع وتوجيهات سديدة كان لها عظيم الأثر في النجاح اللافت لسباق القفال في دورته الـ30 رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم.

كما أعرب بن مسحار عن بالغ الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمتابعته المستمرة للحدث وتوجيهاته التي أسهمت في إنجاحه على الصعيدين التنظيمي والفني، والتي ستشكل ركيزة مهمة لتحديد ملامح مسار عمل النادي في الفترة المقبلة، للارتقاء بالنادي كوجهة رياضية بحرية عالمية ومواصلة التميز على الساحتين المحلية والعالمية.