كافنديش على بعد انتصارين من معادلة رقم "النصف قرن"

شاتورو (أ ف ب)

بات البريطاني المخضرم مارك كافنديش «36 عاماً» على بعد فوزين من الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البلجيكي إيدي ميركس في عدد الانتصارات في إحدى مراحل طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعدما حسم المرحلة السادسة الممتدة على مسافة 160 كلم في صالحه، في حين حافظ الهولندي ماتيو فان در بول على صدارة الترتيب العام والقميص الأصفر.

والفوز في إحدى المراحل هو الثاني والثلاثون لكافنديش مقابل 34 لميركس الذي حقق إنجازه قبل أكثر من نصف قرن.

وسئل كافنديش بعد السباق عن الرقم القياسي فأجاب: لا أريد التفكير به، أريد الفوز بالمرحلة تلو الأخرى، إذا كان بمقدوري الفوز بمراحل جديدة، سأفعل ذلك.

وتقدم كافنديش على البلجيكي ياسبر فيليبسن والفرنسي ناصر بوهاني.

وكان كافنديش فاز أيضا بالمرحلة الرابعة علماً بأنه غاب عن المنافسات على مدى خمس سنوات، وجاء البريطاني مارك كافنديش في الصدارة بزمن بلغ 36. 17. 3 ساعات، وتبعه البلجيكي ياسبر فيليبسن، والفرنسي ناصر بوهاني والفرنسي أرنو ديمار، والسلوفاكي بيتر سيجان بالتوقيت ذاته.

فيما استمر الهولندي ماتيو فان در بويل في خمسة الأوائل في الترتيب العام بزمن إجمالي بلغ 20. 09. 17 ساعات، وتبعه السلوفيني تادي بوجاتشار بفارق 8 ثوان، ثم البلجيكي فوت فان أيرت بفارق 31 ثانية، والفرنسي جوليان ألافيليب بفارق 48 ثانية، والكازاخستاني اليكسي لوتسنكو بفارق 21. 1 دقيقة.