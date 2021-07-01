فاران يقترب من مانشستر يونايتد

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن نادي ريال مدريد في طريقه لفقد نجم آخر من نجومه البارزين، بعد رحيل سيرجيو راموس قائد الفريق وقلب دفاعه، إذ كشفت قناة "تيلي فوت" التليفزيونية الفرنسية، النقاب عن أن الفرنسي رافائيل فاران في طريقه هو الآخر للرحيل هذا الصيف إلى نادي مانشستر يونايتد، رغم إن عقده ينتهي في صيف 2022.

وقالت القناة التليفزيونية إن إدارة الريال تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد، بشأن إمكانية ضم فاران للشياطين الحمر، وإن مواقف الجانبين تقاربت بشدة خلال هذه الأيام الأخيرة.

وأضافت القناة إنه لم يتم توقيع أي عقد رسمي حتى الآن، ولكن المباحثات تسير سيراً حسناً، وسينجلي الموقف النهائي خلال أيام وربما ساعات.

ويلعب فاران «28 عاماً» للريال مذ عام 2011، وكان يرفض حتى وقت قريب أي عرض يقدم له من أي نادٍ، ولكن تفكيره تغير أخيراً، لأن مفاوضات تجديد عقده مع الملكي لم تحرز أي تقدم، ولهذا فضل البحث عن تحدٍ آخر.

وتقدر القيمة السوقية لفاران بنحو 70 مليون يورو، وهو رقم ليس كبيراً بالنسبة لمانشستر يونايتد، ولكن قناة "تيلي فوت " تساءلت قائلة: هل يجرؤ اليونايتد على دفع هذا المبلغ، في الوقت الذي لم تمض ساعات على عقده اتفاق مع نادي بروسيا دورتموند لشراء نجمه الإنجليزي جادون سانشو، مقابل ما يقرب من 90 مليون يورو ؟!.

وإذا ما حدث وتمت الصفقة، فإن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لليونايتد سيستفيد من فاران في تدعيم قلب الدفاع إلى جوار هاري ماجواير.