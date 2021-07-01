هاميلتون يطالب بسد الفجوة!

ميونيخ (د ب أ)

أبدى لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم للجائزة الكبرى لسباقات فورمولا1، ثقته في قدرة فريقه على المنافسة على لقب البطولة، رغم الانتصارات الأربع المتتالية لمنافسه ريد بول.

وأكد هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، اليوم الخميس، أن فريقه لا زال يطارد اللقب، كما أوضح أنه لا يرغب في الدخول في حالة سلبية، في ظل ثقته في قدرة فريقه على المنافسة.

وقال هاميلتون إن فريقه سيواصل محاولاته للاستفادة قدر الإمكان من مزايا سيارة الفريق، موضحاً: نحن نعمل بجد قدر الإمكان لنرى إذا ما كان بإمكاننا سد الفجوة.

وأشاد السائق البريطاني بمنافسيه في ريد بول قائلاً: "لقد قاموا بعمل عظيم في آخر أربعة سباقات". وفاز ماكس فيرستابين سائق ريد بول بثلاثة من آخر أربعة سباقات، فيما حقق زميله سيرجيو بيريز انتصاراً وحيداً.

ويبتعد فيرستابين عن هاميلتون بفارق 18 نقطة، وذلك قبل سباق جائزة النمسا الكبرى في سبيلبيرج يوم الأحد المقبل.

وقال جيمس أليسون، المدير التقني في فريق مرسيدس، إنهم أجروا العديد من التحديثات للسيارة، موضحاً: "لدينا عدد لا بأس به من الأشياء التي ستجعل سيارتنا أسرع في السباقات القادمة، نأمل أن تكون تلك التغييرات كافية".