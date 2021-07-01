شيفشينكو يخطط للإنجاز الثالث

علي معالي (دبي)

يبحث منتخب أوكرانيا عن تحقيق المفاجأة عندما يلتقي منتخب إنجلترا في ربع نهائي "يورو 2020 " على ملعب أولمبيكو في مدينة روما الإيطالية ليستمر في قلب الموازين الكروية في أوروبا.

بعث أندريه شيفشينكو مدرب منتخب أوكرانيا برسائل ود وحب إلى جماهير إيطاليا، مستنداً في ذلك على تاريخه الطويل في الملاعب الإيطالية، عندما لعب بقميص ميلان من 1999 حتى 2006 باعتباره ثاني الهدافين التاريخيين للروسونيري بـ175 في 322 مباراة، محققاً 5 ألقاب: الدوري والكأس وسوبر إيطاليا بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وقال مدرب منتخب أوكرانيا: أتمنى أن أجد الدعم من الجماهير الإيطالية عموماً وميلان بشكل خاص، وإنجلترا فريق رائع وستكون مباراة صعبة في كل الأحوال.

ويمثل صعود أوكرانيا لهذا الدور واحدة من أكبر مفاجآت يورو 2020، حيث تأهل الفريق كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث في البطولة، رغم تحقيقه ثلاث نقاط فقط، لكنه تخطى عقبة السويد في الجولة الماضية، ليجد نفسه في وجه الإنجليز في مباراة ربع النهائي السبت.

ولعب الحظ دوراً كبيراً مع هذا المنتخب، حيث تأهل إلى دور الـ16 رغم خسارته مباراتين من هولندا والنمسا، وحقق فوزاً وحيداً على مقدونيا الشمالية، ليصعد منتخب أوكرانيا بالمركز الثالث عن المجموعة الثالثة، ليستمر الحظ في بالفوز 2 – 1 على السويد في الدقيقة 120.

ويعد شيفشينكو هو أسطورة أوكرانيا، حيث استطاع المدرب الحالي واللاعب السابق في 2012، أن يمنح منتخب بلاده أول فوز في اليورو بتسجيله هدفين في مرمى السويد، وبعد 9 سنوات نجح المدرب شيفشينكو في قيادة فريقه كمدرب، للتأهل لربع النهائي على حساب السويد.

ويأمل شيفشينكو الذي نجح في كتابة التاريخ مع منتخب أوكرانيا كلاعب، في كأس العالم 2006 بالوصول إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، لأن يكون أول مدرب يقود بلاده للدور قبل النهائي في كأس أمم أوروبا.

جماهير أوكرانيا تفاعلت بشكل كبير مع منتخبها والمدرب "شيفا"، برسمها العديد من اللوحات كونها لم تصدق ما يحدث مع هذا المدرب، الذي وضع أوكرانيا ضمن أفضل 4 منتخبات في القارة العجوز.