نجل الأسطورة يحلم بالانتقال لألفا روميو

ميونخ (د ب أ)

رفض مايك شوماخر نفي إمكانية الانتقال لفريق ألفا روميو في الموسم الجديد، من سباقات سيارات فورمولا1، وقال سائق فريق هاس اليوم الخميس: تركيزي هنا والآن.

وأضاف أنه يجب على الشخص أن ينتظر ويرى ماذا سيحدث في العام المقبل؟، ولكن ربما تكون هناك مفاوضات في الأسابيع القليلة المقبلة.

وطُرح اسم شوماخر في وسائل الإعلام ليكون خليفة كيمي رايكونن «41 عاماً» في فريق ألفا روميو، الذي يعمل بالتعاون مع فيراري، مثل فريق هاس. يذكر أن شوماخر جزء من أكاديمية الشباب لفريق فيراري.

وبعد حصوله على المركز السادس عشر في سباق جائزة ستيريا الكبرى الأسبوع الماضي، يأمل شوماخر في أن يتقدم خطوة للأمام يوم الأحد المقبل في سباق الجائزة الكبرى النمساوي، حيث تظل فورمولا1 في مضمار «ريد بول رينج».

وقال شوماخر: هناك بعض الأشياء نريد تجربتها، والتي ستجعلنا نقترب أكثر من ألفا ووليامز. وفي أول موسم له في فورمولا1، تراجع نجل بطل العالم سبع مرات مايكل شوماخر، أمام زميله نيكيتا مازبين، في سباق واحد فقط من أصل ثمانية سباقات أقيمت هذا الموسم.

ومؤخراً، تمكن مايك شوماخر من التفوق على نيكولاس لاتيفي، سائق وليامز، مثلما حدث في سباق ستيريا، ولكنه حتى الآن لم يسجل أي نقاط. ويتصدر ماكس فيرستابن ترتيب فئة السائقين بفارق 18 نقطة أمام حامل اللقب لويس هاميلتون.