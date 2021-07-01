فيورنتينا يوجه الشكر إلى ريبيري

روما (د ب أ)

يبدو أن العلاقة بين نادي فيورنتينا الإيطالي، وجناحه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري في طريقها للانتهاء.

وتوجه فيورنتينا اليوم الخميس بالشكر إلى ريبيري «38 عاماً» عبر شبكة «تويتر»، مع نشر تسجيلات للأهداف التي سجلها اللاعب خلال عامين قضاهما مع الفريق.

وأضاف فيورنتينا الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثالث عشر «شكراً فرانك ريبيري». وتم اعتبار هذا المنشور بمثابة تأكيد بأن عقد ريبيري لن يتم تجديده.

وشارك ريبيري في 50 مباراة مع فيورنتينا وسجل خمسة أهداف بعد أن خاض مسيرة رائعة مع بايرن ميونيخ. وأعلن فيورنتينا أمس الأربعاء أن المدرب الجديد فينشينزو إيطاليانو سيتولى تدريب الفريق لمدة عامين حتى يونيو 2023، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.