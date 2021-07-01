ماراثون أدنوك أبوظبي 2021 برعاية «نايكي»





أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن رعاية "نايكي" الفنية للنسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي، التي تقام الجمعة 26 نوفمبر 2021، بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، لضمان سلامة المشاركين والجمهور، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين، بما يسهم بترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية.

وتأتي الرعاية بموجب اتفاقية مع العلامة التجارية الرياضية الأبرز في العالم، وتستمر لمدة عامين، حيث ستقدم خلالها ملابس رياضية عالية الجودة خلال النسخة الثالثة من الحدث، مع استمرار الدعم خلال النسخة الرابعة التي تقام العام القادم، حيث يحصل المشاركون والعداؤون على قمصان الماراثون بصفة مجانية مقدمة من علامة نايكي، والتي سيكشف عنها رسمياً في إعلان خاص خلال شهر سبتمبر.

كما يمكن للمشاركين في سباقات الماراثون الانخراط في الحصص التدريبية الحصرية، التي تقام بإشراف مدربي نايكي عبير الخاجة ومحمد البلوشي، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

في المقابل يقدم البرنامج التحضيري للماراثون أدنوك الحصص التدريبية الأسبوعية المجانية، وبرامج لياقة بدنية مصممة خصيصًا لتناسب جميع الفئات، وذلك بإشراف يوسف رشدي، عضو اتحاد ألعاب القوى بأميركا والحائز على عدة بطولات في الجري للمسافات الطويلة، كما يمكنهم الاطلاع ومتابعة أحدث التفاصيل عبر رابط الموقع الرسمي للماراثون: https://www.adnocabudhabimarathon.com/training-support/

من جهته قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: يسرنا الإعلان عن إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع علامة نايكي، المجموعة العالمية المعروفة والرائدة في عالم الرياضة، كما نرحب بانضمامهم لقائمة شركاء ماراثون أدنوك أبوظبي والذي يتماشى مع خططنا الهادفة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية والعمل من خلال هذا التعاون لتقديم تجربة استثنائية للمشاركين الرياضيين، خصوصاً وأن ماراثون أدنوك أبوظبي بات حدثاً عالمياً مميزاً يستقطب الآلاف من المشاركين من مختلف الفئات المجتمعية.

بدوره قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة GMG، الموزع الرسمي لمنتجات علامة نايكي في الإمارات: يتجسد هدفنا بإلهام كل شخص للفوز بكل ما يفعله، كما نفخر بدعم هذه الخطوات من خلال علاماتنا التجارية، مضيفاً: سعداء بالمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي، حيث نهدف إلى تشجيع الحياة الصحية والنشاط البدني، ويتجسّد هذا الالتزام من خلال هذه الرعاية المفيدة لجميع الأطراف، ومتشوقون لرؤية جميع المشاركين يحملون العلامة التجارية الرياضية الأبرز في العالم.