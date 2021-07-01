منظمة الصحة: الزحام في يورو2020 أدى لزيادة حالات كورونا

كوبنهاجن (رويترز)

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن التجمعات والزحام في ملاعب كرة القدم خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية «أوروبا 2020»، وكذلك في حانات المدن التي تستضيف البطولة هي السبب الرئيسي وراء الزيادة الحالية في الإصابات بمرض كوفيد-19 بأوروبا.

وذكرت المنظمة أن تراجع الإصابات الجديدة في أنحاء القارة والذي استمر عشرة أسابيع انتهى، مشيرة إلى أن بدء موجة جديدة من الجائحة سيكون حتميا إذا تخلى مشجعو كرة القدم وغيرهم عن الحذر.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي زاد 10٪ بسبب اختلاط المشجعين في المدن التي تستضيف البطولة وبسبب السفر وتخفيف القيود الاجتماعية.

وقالت كاثرين سمولوود كبيرة مسؤولي الطوارئ بالمنظمة للصحفيين: يتعين أن ندقق كثيراً خارج الملاعب نفسها.

وأضافت: يتعين أن ندرس كيفية ذهاب الناس إلى هناك، هل يسافرون في مواكب حافلات مزدحمة وكبيرة؟ وعندما يغادرون الملاعب هل يتوجهون إلى حانات مزدحمة لمشاهدة المباريات؟.

وأضافت: هذه الوقائع الصغيرة المستمرة هي التي تؤدي إلى انتشار الفيروس.

وتأتي زيادة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ظل انتشار السلالة المتحورة دلتا الأكثر نقلاً للعدوى في أنحاء أوروبا. وأثار تزايد الإصابات مخاوف من احتمال بدء موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في الخريف ما لم يتم تطعيم الناس.

وقالت سمولوود: القلق من حدوث زيادة في الخريف لا يزال قائما، لكن ما نشهده الآن يعني أنها قد تحدث قبل ذلك.