دورتموند يعلن انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد

برلين(أ ف ب)

أكد نادي بروسيا دورتموند الألماني الخميس أنه توصل إلى اتفاق، سينتقل بموجبه مهاجمه الإنجليزي جادون سانشو إلى مانشتسر يونايتد مقابل 85 مليون يورو (100 مليون دولار، 73 مليون جنيه استرليني).

وقال النادي في بيان إنه توصل إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي لدفع "رسوم انتقال ثابتة قدرها 85 مليون يورو" للحصول على خدمات اللاعب الواعد البالغ 21 عامًا.

لم يذكر دورتموند مدة العقد إلا أن تقارير أشارت إلى أنه يمتد لخمس سنوات، في حين كان يستمر عقده مع الفريق الألماني حتى 30 يونيو 2023. سيصبح سانشو ثاني أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي عندما ينضم إلى يونايتد الذي وقّع مع المدافع هاري ماجواير قبل عامين من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط سانشو بالانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد" منذ العام الماضي ويبدو أن المهمة أنجزت. بعد أن رفض يونايتد دفع مبلغ 100 مليون جنيه لدورتموند العام الماضي، أجرى النادي الانجليزي مفاوضات مع نظيره الألماني منذ نهاية الموسم المنصرم من أجل إتمام الصفقة.

رفض دورتموند العرض المبدئي البالغ 67 مليون جنيه قبل أن يرفعه يونايتد لإقناع النادي الألماني، وإن كان بسعر أقل بكثير مما أراده قبل 12 شهرًا بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

تعتبر صفقة انتقال سانشو من الأغلى في البوندسليجا، بعد أن انتقل الفرنسي عثمان ديمبيليه من دورتموند أيضًا إلى برشلونة الإسباني عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو، فيما انتقل كاي هافيرتز من باير ليفركوزن إلى تشلسي الانجليزي الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو. وسيعود سانشو المنخرط حاليًا في تشكيلة انجلترا في كأس أوروبا والتي تلاقي أوكرانيا في ربع النهائي السبت، إلى القسم الآخر من مانشستر بعد أن تخرج من أكاديمية سيتي قبل أن ينضم إلى دورتموند بحثًا عن مركز منتظم مع الفريق الأول في عام 2017.

خاض سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند سجل خلالها 50 هدفًا مؤكدًا على انه احد ابرز نجوم أوروبا الصاعدين. سجل هدفين في نهائي كأس ألمانيا هذا العام ليقود دورتموند إلى اللقب على حساب لايبزيج (4-1).