عجمان يشكو البداية الصعبة في دوري الخليج العربي

رضا سليم (دبي)

يصطدم فريق عجمان بمنافسه فريق النصر في افتتاح الموسم الجديد لدوري الخليج العربي، وهي المباراة التي دائماً ما تشهد تقلبات في النتائج بين الفريقين، خاصة أن البرتقالي نجح في خطف نقاط كثيرة من العميد في المواسم الأخيرة، باستثناء الموسم الماضي الذي خرج فيه عجمان في الذهاب والعودة، بينما في الموسم قبل الماضي فاز البرتقالي في الذهاب والعودة وحصد العلامة الكاملة من النصر.

وفاز عجمان في الدور الأول لموسم 2018-2019 فيما كان التعادل حاضرا في الدور الثاني وفي موسم 2017-2018 فاز عجمان في الدور الأول ورد النصر بالفوز في الدور الثاني. ويلتقي عجمان في الجولة الثانية مع شباب الأهلي ثم اتحاد كلباء والعروبة وبني ياس والشارقة والظفرة وخورفكان ثم الجزيرة والوحدة والعين ثم الإمارات في الأسبوع الثالث عشر والأخير من الدور الأول.

وأكد محمد حسين مدير فريق عجمان أن بداية أي موسم صعبة على كل الفرق، ولا يمكن الحديث عن المواجهات الأولى في الموسم، لأن كل الفرق تبدأ المواجهات بظروف مختلفة، ولكن بشكل عام البداية صعبة لفريقنا، الذي يواجه النصر وشباب الأهلي في أول جولتين، وأيضاً ستكون نفس الصعوبة على المنافسين لأن أول مباريات الموسم دائماً ما تكون مقياس للحكم على أي فريق.

وأضاف أن عجمان واجه فرق في نفس مستواه وهي الظفرة واتحاد كلباء وحتا، ورغم ذلك خسرنا في مباراتين وتعادلنا مع حتا، وبالتالي مباريات البداية دائماً ما تحكمها ظروف مختلفة قد يكون فورمة المباريات للاعبين أو عدم الانسجام وهذه الأمور لا تتحقق بشكل كامل في المباريات الودية وبالتالي الجولات الأولى حالة استثنائية.

وتابع: تركيزنا في إعداد فريقنا ولن نفكر في المنافسين الآن ولكننا بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقنا حتى لا يتكرر ما حدث في الموسم الماضي.