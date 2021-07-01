بهدف العودة.. موراتا يسكت منتقديه

كوبنهاجن (أ ف ب)

أسكت مهاجم إسبانيا ألفارو موراتا منتقديه، ولعب دوراً مهماً مع «لا روخا» في التأهل إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، عقب مرور مهاجم يوفنتوس الإيطالي بفترة عجاف بالقميص الدولي، قادت إلى موجة من الانتقادات الحادة وتهديدات بالقتل من قبل الجماهير.

سجّل موراتا هدفاً ساحراً في الدقيقة 100 في سيناريو «جنوني» على ملعب «باركن ستاديوم» في كوبنهاجن الاثنين، منح التقدم لإسبانيا أمام وصيف بطل العالم 2018 المنتخب الكرواتي 4-3، بعدما فرّط أبطال أوروبا 3 مرات بتقدمهم 3-1 قبل 7 دقائق من صافرة نهاية الوقت الأصلي في ثمن النهائي.

أثلج موراتا قلوب الجماهير الإسبانية وأراح أعصابهم بفضل توليفة افتقد لها حتّى الآن في البطولة القارية، ليروّض تمريرة داني أولمو بقدمه اليمنى، قبل أن يسدد باليسرى كرة قوية بالكاد تمكن الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش رؤيتها وهي تهز الشباك.

ورغم أن البديل ميكيل أويارسابال حسم الفوز لإسبانيا بعد 3 دقائق باختتامه خماسية فريقه (103)، إلاّ أنّ مدرب المنتخب لويس إنريكي كال الثناء لموراتا عقب نهاية المباراة. شدّد إنريكي أمام الصحفيين على ما دأب تكراره: أقول لكم ذلك منذ أشهر، لا نعتمد على لاعب واحد لتسجيل الأهداف.

وتابع: لا اعتقد أن هناك مدرباً واحداً في العالم لن يبدي إعجابه أو يثني على لاعب مثل ألفارو موراتا. ورفع موراتا، صاحب هدفين في «يورو 2020»، قبضته نحو الجماهير الإسبانية المحتشدة في المدرج الجنوبي لملعب «باركن» وحصل على وابل من التصفيق، في ثأر حتميّ على الانتقادات والتهديدات التي تلقاها بعد التعادل أمام بولندا 1-1 في دور المجموعات، والتي أبقته مستيقظاً خلال 9 ساعات.

لم يترجم لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق الفرص التي أتيحت له في التعادل السلبي أمام السويد، ولكنه سجل الهدف الوحيد أمام بولندا، ليعود ويهدر ركلة جزاء في الفوز بخماسية نظيفة أمام سلوفاكيا عندما كان التعادل السلبي سيد الموقف.

وكشف موراتا في حديث لبرنامج «إل بارتيداسو» على إذاعة «كادينا كوب» مساء الخميس إنه «بعد مباراة بولندا، لم أقوَ على النوم لمدة تسع ساعات، تلقيت تهديدات وشتائم تجاه عائلتي، ورسائل تتمنى الموت لأولادي.

وقال عن ركلة الجزاء المهدورة: أنا فخور أنني تقدمت لركلة الجزاء بعدما تعرضت لصافرات الاستهجان خلال الإحماء. وتابع»ربما لم أقم بواجبي على أكمل وجه، أتفهم أن ينتقدوني لأني لم أسجل الأهداف، ولكن فقط لو يضع الناس أنفسهم في موقف رجل يتلقى تهديدات».

وبخلاف مجريات الأمور، أشاد المدرب الإسباني، المصرّ على أن تفتح الشرطة تحقيقاً بشأن هذه التهديدات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأحد، بمزايا قلب الهجوم، وقال: هو قادر على أن يمنحك التفوق، أن يدافع مثل المدافعين وان يسيطر على الهواء. يسجل الأهداف وهو قويّ جسدياً».

وتابع: يجب أن نكون شاكرين لأنه إسباني ولأننا نملك ألفارو في فريقنا. وكشف موراتا بعد مباراة كرواتيا انه سيقول كل شيء بعد البطولة «أعرف السبب «الصافرات»، ليس صعبا فهم ذلك، عندما تنتهي كأس أوروبا وإذا سارت الأمور على ما يرام، سأتحدث، أنا مدرك تماما لماذا يصفرون لي.

تواجه إسبانيا في ربع النهائي سويسرا في سان بطرسبورج بعدما أطاحت الأخيرة ببطلة العالم فرنسا بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعلى الرغم من أن سويسرا هي الأضعف على الورق، إلا انه يتوجب على»لا روخا«التخلص من الأخطاء»الغبيّة«، في حال أراد بلوغ المربع الذهبي، حيث اظهر رفاق اللاعب جيردان شاكيري، على غرار كرواتيا، انهم قادرون على معاقبة المنافس عن أي خطأ يرتكبه. وفي حال الفوز على سويسرا، يجب على إسبانيا أن تظهر بأفضل مستوى لها أمام منافس من العيار الثقيل كإيطاليا أو بلجيكا في نصف النهائي.

لم تكتفِ إسبانيا بالتفريط بتقدمها في الوقت الأصلي، بل منحت زملاء وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش التقدم في بداية المباراة عبر النيران الصديقة، بعدما أخطأ الحارس أوناي سيمون في السيطرة على تمريرة خلفية من الشاب بدري (18 عاماً) هزت شباكه.

رفض إنريكي تحميل عبء ما حصل لحارس أتلتيك بلباو البالغ 24 عاماً، خصوصاً انه تألق في الذود عن عرينه وصد كرات خطيرة. وأصر مدرب برشلونة سابقاً على أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبناه في هذه المباراة كان الدقائق العشر الأخيرة، عندما كنا فائزين 3-1.

وأردف: كان يتوجب علينا أن نتابع اللعب كما فعلنا قبل أن نستسلم، وألاّ نقرر اعتماد الكرات الطويلة واللعب بأسلوب دفاعي لأنها ليست الطريقة التي أردت اللعب بها. وختم إنريكي «ولكني مسرور لاننا حصلنا على فرصة ثانية وتمكنا من الفوز، ولعبنا في نهاية المباراة كما نريد، وهو أن نلعب وندافع مع الكرة».