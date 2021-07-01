«اللعب النظيف» يؤجل تجديد عقد ميسي

برلين (د ب أ)

انتهى عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسمياً مع فريقه برشلونة، لكن النادي الكتالوني أكد أن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات في طريقه للتوقيع على عقد جديد.

وانتهى عقد ميسي «34 عاماً» مع برشلونة أمس الأربعاء الموافق 30 يونيو، وسط تكهنات بشأن إمكانية رحيله عن النادي الذي لعب طوال مسيرته بين جدرانه، بدءاً من عام 2000.

وأكد خوان لابورتا رئيس برشلونة أن الوضع غير نموذجي لكنه أشار إلى أن المفاوضات جارية بين الطرفين.

وقال لابورتا أمس الأربعاء في تصريحات صحفية: نمضي في الأمر بشكل جيد لكن علينا أن نبرم اتفاقاً يتلاءم مع قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضاف: نريد استمراره ومتحمسون لبقائه، أتمنى أن أقول لكم أن ليو سيبقى لكني لا يمكنني أن أفعل ذلك الآن، نحن في الطريق لإيجاد حل.

وأعرب ميسي عن رغبته في الرحيل عن كامب نو قبل بداية الموسم الماضي، نظراً لاعتراضه على سياسات مجلس الإدارة السابق داخل وخارج الملعب.

وأجبر برشلونة بقيادة رئيسه السابق جوسيب بارتوميو النجم الأرجنتيني على البقاء من خلال شرط جزائي في عقده. ويتواجد ميسي حالياً في البرازيل للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أميركا.

وقضى برشلونة الأشهر الـ18 الأخيرة محاولاً تقليص فاتورة أجور اللاعبين بسبب الأزمة المالية التي تعيشها كرة القدم في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.

يذكر أن العقد السابق لميسي الذي جرى توقيعه في 2017 قدرت قيمته بنحو 593 مليون دولار يحصل عليها على مدار أربعة أعوام.

وفاز ميسي بعشرة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، الذي لم يفز بالدوري المحلي منذ 2019 كما غابت عنه الألقاب القارية منذ 2015.