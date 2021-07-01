مفاوضات يونايتد لضم سانشو تدخل مرحلة الكشف الطبي

لندن (د ب أ)

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مبدئي مع بروسيا دورتموند الألماني، لضم الجناح الإنجليزي الدولي جادون سانشو.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» فإن الصفقة تقدر بنحو 85 مليون يورو «101 مليون دولار».

وارتبط اسم سانشو بمانشستر يونايتد منذ عدة أشهر، لكن اللاعب حصل على تفويض من دورتموند للاتفاق مع مانشستر على البنود الشخصية للعقد، بجانب الخضوع للكشف الطبي.

وانتقل سانشو من مانشستر سيتي إلى دورتموند في 2017 وشارك مع الفريق في 137 مباراة على مستوى كافة المسابقات وسجل 50 هدفاً.

وشارك سانشو في 20 مباراة مع منتخب إنجلترا وسجل ثلاثة أهداف. وسيصبح سانشو ثاني أغلى لاعب إنجليزي حال انتقاله لمانشستر، بعد هاري ماجواير الذي انضم لأولد ترافورد قادماً من ليستر سيتي قبل عامين مقابل 111 مليون دولار.

وأشارت «بي أيه ميديا» إلى أن الاتفاق بين دورتموند ومانشستر لا يتضمن أي حوافز إضافية في عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.