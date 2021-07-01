الوحدة يكمل ترتيبات السفر إلى معسكر إليكانتي



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكمل الوحدة إجراءات سفره إلي مدينة إليكانتي الإسبانية الاثنين المقبل، لإقامة معسكره الخارجي الذي يمتد حتى 25 من يوليو الحالي، وتتخلله 3 أو 4 مباريات ودية يجري الترتيب لها من قبل الجهازين الفني والإداري، خلال فترة المعسكر الذي يمثل حجر الزاوية في التحضيرات، التي انطلقت فعلياً قبل أسبوع بتدريبات تقوية العضلات لجميع لاعبي الفريق الأول.

وكان الوحدة قد قلص فترة الإعداد الخارجي من 4 أسابيع إلى 20 يوماً، بعد تقديم موعد انطلاقة الموسم الكروي الذي يستهله "العنابي" بلقاء العروبة بالجولة الأولى من دوري الخليج العربي يوم 19 أو 20 أغسطس، لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة الهولندي هينك تين كات الذي سيغادر من بلاده إلى إليكانتي بالتزامن مع سفر البعثة، العودة في توقيت مبكر من المعسكر، حيث يمضي الفريق فترة 24 يوماً بعد العودة إلي أبوظبي في التدريبات، وخوض بعض المباريات الودية للتكيف مع الطقس الذي سيكون حاراً في الجولات الأولى من الدوري.

من جهة ثانية ما زال النادي ينتظر رد شباب الأهلي على طلب استعارة إسماعيل الحمادي للموسم الجديد، فيما لم تتضح الصورة بشأن ضم أي لاعب جديد أجنبي أو مواطن، ليكون الوافد الجديد لـ"العنابي" هو البرازيلي جواو بيدرو الذي بدأ عقده رسميا مع النادي اعتباراً من أمس.