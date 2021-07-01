اليوفي يجهز 3 بدائل لرونالدو





أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفينتوس الإيطالي، مازال يفكر في مستقبله مع السيدة العجوز، وما إذا كان سيبقى أم سيرحل هذا الصيف، ما دفع إدارة اليوفي إلى البحث عن البديل الذي سيحل محله في حالة تفكيرها في الاستغناء عن خدماته فعلاً، بعرضه للبيع بالميركاتو الصيفي القادم.

وذكرت صحيفة توتوسبورت إن يوفينتوس جهز قائمة مصغرة تضم 3 لاعبين للاختيار من بينهم، من يحل محله، والبديل الأول هو البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي، والذي لم يلعب أساسياً مع كتيبة الإسباني بيب جوارديولا، خلال الموسم المنتهي، وغالباً ما يكون بديلاً أو خارج التشكيل تماماً، نظراً لأن جوارديولا فضل اللعب بدون رأس حربة صريح في معظم مباريات الموسم الماضي.

وقالت الصحيفة إن فرصة خيسوس في اللعب والتألق مع يوفينتوس مؤكدة، وما عليه إلا أن يثبت إنه أحد أفضل مهاجمي أوروبا. والبديل الثاني هو الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي لا يمانع ناديه في رحيله على سبيل الإعارة لمدة عام، مع السماح له بعدها بالانتقال النهائي مقابل 60 مليون يورو.

ولما كان إيكاردي شهد موسماً صعباً في باريس، فإن يوفينتوس، والكلام للصحيفة، يستهدف إعادته إلى الفورمة العالية التي كان عليها عندما كان لاعباً في إنترميلان.

أما البديل الثالث، فهو المهاجم الصربي الشاب دوسان فلاهوفيتش «21 عاماً»لاعب فيورنتينا، والذي تألق في الموسم الماضي ونجح في تسجيل 21 هدفاً في الدوري الإيطالي "الكالشيو"، رغم إن ناديه شهد موسماً صعباً وتراجع إلى المركز 13 في ترتيب المسابقة.