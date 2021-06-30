«قرعة الليجا» تفرض الكلاسيكو في 24 أكتوبر و20 مارس

مدريد (د ب أ)

أسفرت قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2021 / 2022، والذي تم نشر جدوله اليوم الأربعاء، عن استضافة فريق برشلونة لمباراة «كلاسيكو» الدور الأول أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويستضيف ملعب «كامب نو» مباراة القمة بين الفريقين في 24 من أكتوبر المقبل في المرحلة العاشرة من المسابقة، فيما تقام مباراة الإياب في ملعب «سانتياجو برنابيو» في 20 من مارس من العام المقبل.

ولم يتبق سوى انتظار معرفة مدى قدرة برشلونة، والذي سيبدأ موسمه بمواجهة ريال سوسيداد في نهاية الأسبوع ما بين يومي 14 و15 أغسطس المقبل، على الاحتفاظ بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية يونيو الجاري.

ولم يقرر بعد ميسي «34 عاماً» الالتزام بعقد جديد مع برشلونة، لكن رئيس النادي خوان لابورتا أكد ثقته في التوصل إلى اتفاق. على الجانب الأخر، سيفتتح ريال مدريد موسمه بمواجهة تجمعه بديبورتيفو آلافيس خارج ملعبه، كما طلب الفريق إقامة مباراة أخرى خارج ملعبه في بداية الموسم الجديد، وذلك لفتح المجال أمام إنهاء أعمال التطوير في ملعب «سانتياجو برنابيو»، الأمر الذي يعني أن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي سينتظر وقتاً طويلاً بعض الشيء لخوض أول مباراة له في ملعب الفريق منذ عودته إليه.

وسيبدأ أتلتيكو مدريد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة خارج أرضه تجمعه بفريق سيلتا فيجو.

وسيستضيف ريال مدريد أول مباراة ديربي للعاصمة أمام أتلتيكو مدريد هذا الموسم، حيث سيقام في شهر ديسمبر المقبل، فيما ستكون مباراة الدور الثاني والتي من المحتمل أن تكون مواجهة حاسمة في الصراع على اللقب في الثامن من مايو المقبل.

وسيختتم برشلونة موسمه بمواجهة تجمعه على ملعبه مع فياريال، فيما يستضيف ريال مدريد فريق ريال بيتيس، بينما يسافر أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال سوسيداد.

وشهد اليوم الأربعاء أيضاً تحديد موعد المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، والتي ستقام في ملعب «لا كارتوجا» في إشبيلية يوم 23 من أبريل من العام المقبل. وباستثناء آخر مرحلتين، فقد تم إقامة مباريات موسم 2021/2020 من دون حضور جماهيري، وذلك بسبب التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا المستجد.

كانت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس قد أكدت أوائل الشهر الجاري، أن الجماهير سيسمح لهم بالعودة إلى المباريات في الموسم الجديد، وذلك رغم ظهور سلالة «دلتا» الجديدة لفيروس كورونا في أوروبا الأمر الذي قد يوقف تلك المساعي.

كان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قد أعرب الأسبوع الماضي، عن أمله في عودة الجماهير لملء الملاعب بحلول شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح تيباس في 23 يونيو الماضي: أعتقد أننا يمكننا أن نبدأ الموسم بنسبة 60٪ من سعة الملاعب، بعض المناطق في إسبانيا سيكون لديها أكثر والبعض سيكون أقل، لكن مع حلول نوفمبر المقبل أو ديسمبر، يجب أن نصل إلى نسبة 100%.