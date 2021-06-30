القرعة «الإلكترونية» ترسم خريطة الطريق إلى لقب دوري الخليج العربي



معتز الشامي (دبي)

أجرت رابطة المحترفين الإماراتية، مساء أمس مراسم قرعة الموسم الجديد 2021-2022، لمسابقتي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، في حفل أقيم بفندق ريكسوس بريميوم JBR في دبي.

وانطلقت مراسم الحفل بسحب قرعة كأس الخليج العربي، المسابقة التي ستنطلق في 15 أكتوبر، وتقام بنظام خروج المغلوب من مباراتين في الدور الأول وربع النهائي ونصف النهائي، على أن يبدأ الجزيرة وشباب الأهلي مشوارهما من ربع النهائي كونهما بطلي دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي في الموسم الماضي.

وأسفرت القرعة في الدور الأول، عن مواجهة اتحاد كلباء مع العروبة على أن يلتقي المتأهل مع الجزيرة في ربع النهائي، فيما يتواجه العين مع الإمارات ويلتقي المتأهل في ربع النهائي مع الصاعد من لقاء بني ياس مع الوصل.

وفي الجهة الثانية من الطريق إلى النهائي، ستكون المواجهة بين الشارقة وعجمان ويلتقي المتأهل مع شباب الأهلي في ربع النهائي، ويتواجه النصر الظفرة مع الظفرة، على أن يلتقي المتأهل في ربع النهائي مع الصاعد من لقاء الوحدة وخورفكان.

وشهد الحفل استخدام النظام الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية» لدوري الخليج العربي لموسم 2021-2022، وذلك للمرة الأولى، في مبادرة من رابطة المحترفين الإماراتية، للمسابقة التي ستنطلق في 19 أغسطس، وفي خطوة رائدة، بشكل جديد يواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، ويتماشى مع استراتيجية الرابطة 2020-2030، وجاء استخدام هذا النظام خلال الحفل ناجحاً بعدما أقيمت القرعة بكل سلاسة وسرعة ودقة وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

وحضر مراسم الحفل عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو الجهات الرسمية وشركاء النجاح والأندية ووسائل الإعلام وعدد من الضيوف البارزين.

وتميز الحفل بمبادرة الوفاء التي تم خلالها تكريم وإبراز مسيرة أشخاص بارزين منهم من رحل عنا، وآخرون يجسدون الإرادة والطاقة الإيجابية، وهم المرحوم سالم سعد لاعب منتخبنا الوطني السابق، والمرحوم عماد عثمان الإعلامي الذي عاصر دورينا على مدار سنوات طويلة، كما تم استضافة اللاعب أحمد العكبري، كضيف فوق العادة، وهو الذي يلهم الجميع بتعافيه من الحادث الأليم الذي ألم به وأبعده عن ملاعب كرة القدم، لكنه سيبقى دائماً جزءاً من كرة القدم الإماراتية.

وقام حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة بتكريم سيف نجل المرحوم سالم سعيد، وقام محمد عبيد اليماحي عضو مجلس إدارة الرابطة بتكريم عمرو نجل المرحوم عماد عثمان، وقام عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة الرابطة بتكريم أحمد العكبري لاعب منتخبنا الأولمبي والوحدة السابق، علماً أن الضيوف شاركوا بسحب قرعة كأس الخليج العربي.

وأسفرت القرعة، عن افتتاح الجزيرة حامل اللقب مشواره في الجولة الأولى بلقاء الظفرة، وتقام الجولة الأولى يومي 19 و20 أغسطس المقبل، وتشهد أيضاً مباريات: الإمارات مع شباب الأهلي، والعروبة مع الوحدة، وعجمان مع النصر، وخورفكان مع العين، وبني ياس مع الوصل، والشارقة مع اتحاد كلباء.

وفي الجولة الثانية التي تقام في 25 و26 أغسطس المقبل، يلتقي اتحاد كلباء مع الجزيرة، الوصل مع خورفكان، العين والإمارات، شباب الأهلي وعجمان، النصر والعروبة، الظفرة والشارقة، والوحدة وبني ياس.

وفي الجولة الثالثة التي تقام 10 و11 سبتمبر المقبل، يلتقي الإمارات مع الظفرة، خورفكان والوحدة، الشارقة والوصل، اتحاد كلباء وعجمان، بني ياس والعين، العروبة وشباب الأهلي، الجزيرة والنصر.

ويلعب في الجولة الرابعة التي تقام في 16 و17 سبتمبر، النصر وخورفكان، الجزيرة والإمارات، العين واتحاد كلباء، الظفرة وبني ياس، عجمان والعروبة، الوصل والوحدة، شباب الأهلي والشارقة.

وفي الجولة الخامسة التي تقام في 23 و24 سبتمبر، يلتقي بني ياس مع عجمان، العروبة والعين، الإمارات والنصر، اتحاد كلباء والوصل، خورفكان والظفرة، الشارقة والجزيرة، الوحدة وشباب الأهلي.

وتقام الجولة السادسة في 28 و29 سبتمبر، ويلتقي فيها خورفكان والإمارات، الظفرة واتحاد كلباء، النصر وبني ياس، العين والوحدة، الجزيرة والعروبة، الوصل وشباب الأهلي، عجمان والشارقة.

وفي الجولة السابعة التي تقام أيام 21 و22 و23 أكتوبر، يلتقي عجمان والظفرة، شباب الأهلي والجزيرة، بني ياس وخورفكان، الوصل والعين، اتحاد كلباء والعروبة، الوحدة والإمارات، والشارقة والنصر.

وفي الجولة الثامنة التي تقام في 28 و29 أكتوبر، يلتقي الجزيرة وبني ياس، الإمارات والوصل، شباب الأهلي والعين، خورفكان وعجمان، الظفرة والوحدة، النصر واتحاد كلباء، والعروبة والشارقة.

وتقام الجولة التاسعة في 2 و3 نوفمبر، حيث يلتقي الوصل والنصر، العروبة وخورفكان، الشارقة والوحدة، العين والظفرة، اتحاد كلباء وشباب الأهلي، عجمان والجزيرة، بني ياس والإمارات.

وفي الجولة العاشرة تقام في 20 و21 نوفمبر، يلتقي الظفرة والوصل، الإمارات واتحاد كلباء، النصر وشباب الأهلي، الوحدة وعجمان، الجزيرة والعين، بني ياس والعروبة، وخورفكان والشارقة.

وفي الجولة الـ11، التي تقام في 25 و26 ديسمبر، يلتقي اتحاد كلباء والوحدة، عجمان والوصل، شباب الأهلي والظفرة، العين والنصر، الجزيرة وخورفكان، الشارقة وبني ياس، العروبة والإمارات.

وفي الجولة الـ12، التي تقام في 30 و31 ديسمبر، يلتقي الوحدة والجزيرة، الوصل والعروبة، الإمارات والشارقة، خورفكان واتحاد كلباء، الظفرة والنصر، بني ياس وشباب الأهلي، العين وعجمان. وفي الجولة الـ 13 التي تقام في 6 و7 يناير 2022، يلتقي النصر والوحدة، عجمان والإمارات، شباب الأهلي وخورفكان، الجزيرة والوصل، اتحاد كلباء وبني ياس، الشارقة والعين، العروبة والظفرة.