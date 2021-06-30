إيفرتون يتعاقد مع بنيتز

لندن (رويترز)

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي المنتمي إلي مدينة ليفربول، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الإسباني رفائيل بنيتز مدرب ليفربول السابق لمدة ثلاث سنوات، وقال النادي في بيان: جاء قرار تعيين بنيتز بعد دراسة وافية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تضمنت إجراء مقابلات مع العديد من المرشحين.

وكان إيفرتون يبحث عن مدرب جديد بعدما قرر كارلو أنشيلوتي، الذي قاده لاحتلال المركز العاشر في الدوري الموسم الماضي، العودة إلى ريال مدريد لخوض تجربة ثانية.

وربطت تكهنات إيفرتون باحتمال التعاقد مع نونو إسبريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز السابق.

وعبر بنيتز عن سعادته بتدريب إيفرتون النادي المنتمي لمدينة ليفربول.

وقال: خلال هذه العملية أعجبت كثيراً بالطموح الذي أبداه كبار مسؤولي إيفرتون ورغبتهم في تحقيق النجاح لهذا النادي العريق، هذا النادي يرغب في تحقيق نقلة كبيرة وأرغب في مساعدته على تحقيق هذه الطموحات. وتولى بنيتز تدريب ليفربول لست سنوات وحتى 2010، وقاده لحصد لقب دوري أبطال أوروبا 2005 وكأس الاتحاد الإنجليزي في العام التالي، كما نال لقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي في 2013 كمدرب مؤقت.

وسبق لبنيتز أيضا قيادة نابولي وريال مدريد، قبل أن يعود إلى إنجلترا لتدريب نيوكاسل يونايتد في مارس 2016، لكنه رحل بسبب خلافات مع مايك آشلي مالك النادي في 2019.

وانتقل المدرب الإسباني للعمل في الصين لكنه رحل في يناير الماضي، بسبب وجود صعوبات تتعلق بجائحة كوفيد-19. وقال الملياردير البريطاني من أصل إيراني فرهاد مشيري الذي يملك حصة أغلبية في نادي إيفرتون: أثار رفائيل بنيتز إعجابنا بمعرفته وخبرته الكبيرة وأيضاً بالشغف الذي أظهره للانضمام إلى نادينا.

وأضاف: تعاقدنا مع بنيتز لأننا نعتقد أنه سيحقق النجاح لنادينا. نرغب في المنافسة على أعلى المستويات في الدوري والفوز بألقاب. وقال إيفرتون إن المدرب المساعد دنكان فيرجسون وآلان كيلي سينضمان إلى الطاقم المعاون لبنيتز.