ديوكوفيتش يحبط عودة أندرسون إلى ويمبلدون





لندن (رويترز)

فاز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، صاحب الضربات القوية 6-3 و6-3 و6-3، ليبلغ الدور الثالث في ويمبلدون للتنس.

ولقن اللاعب الصربي، حامل اللقب الساعي للتتويج لسادس مرة في ويمبلدون لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولات الأربع الكبرى البالغ 20 لقباً، منافسه درساً في فنون اللعبة على الملعب الرئيسي.

وفي تكرار لنهائي 2018 كسر ديوكوفيتش إرسال أندرسون مرة في كل مجموعة وارتكب خمسة أخطاء سهلة فقط، وكانت المشكلة البسيطة الوحيدة سقوطه مرتين على الأرضية العشبية لكنه لم يصب بأي سوء.

ولم يقدم أندرسون وصيف البطل مرتين في البطولات الكبرى، والذي يجاهد لاستعادة مستواه بعد مشاكل في الركبة، مباراة سيئة لكن ديوكوفيتش كان في أفضل حالاته ليفوز بعد ساعة و41 دقيقة من اللعب.

وقال اللاعب الصربي البالغ عمره 34 عاماً في مقابلة في الملعب: قدمت اليوم عرضاً لا تشوبه شائبة وأتمنى أن يتفق معي مدربي في هذا الرأي.

وبذلت إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالمياً مجهوداً كبيراً في مستهل مشوارها في البطولة، لتفوز اللاعبة الأوكرانية 6-3 و2-6 و6-3 على البلجيكية غير المصنفة أليسون فان أويتفانك.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في بداية ثاني مواجهة تجمع بينهما خلال مشوارهما، قبل أن تفرض سفيتولينا كلمتها بعد شوط متكافئ لتتقدم 4-2، وتماسكت المصنفة الثالثة لتحبط انتفاضة منافستها وتفوز بالمجموعة الأولى.

وقامت أويتفانك التي تلعب بأسلوب هجومي بتنويع ضرباتها واستغلت كل فرصة للاقتراب من الشبكة لتكسر إرسال سفيتولينا وتتقدم 3-1 في المجموعة الثانية، قبل أن تعادل نتيجة المباراة. وواجهت اللاعبتان العديد من المشاكل مع ضربة الإرسال قبل أن تستعيد سفيتولينا، التي صعدت لقبل النهائي في 2019، إيقاعها في المجموعة الفاصلة على الملعب رقم واحد لتحسم الانتصار.

وفي الدور الثاني ستواجه سفيتولينا البالغ عمرها 26 عاما البولندية ماجدا لينيت، التي عدلت تأخرها بمجموعة إلى فوز على الأميركية أماندا أنيسيموفا 2-6 و6-3 و6-1.