46 ألف تمريرة تصنع مجد «يورو 2020»

معتز الشامي (دبي)

خطفت منافسات يورو 2020 أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، بالإبداع والأداء الاستثنائي لبعض اللاعبين والمنتخبات، وهو ما كشفته الإحصاءات التي أظهرت قوة البطولة، وشدة المنافسة، من خلال الأرقام الدقيقة لكل مباريات اليورو.

وعلى مدار أيام يورو 2020، حفلت المباريات بندية وأداء فني وتكتيكي، تم تشكيله عبر 46070 تمريرة على البساط الأخضر في جميع المباريات حتى ختام دور الـ16 للبطولة، بدقة تمرير بلغت 86% وبمتوسط 1529 تمريرة لكل منتخب في البطولة.

فيما شكل اللعب الهجومي أساس أداء أغلب منتخبات البطولة، التي شهدت صناعة 520 فرصة للتسجيل نجح المهاجمون في تحويل 123 فرصة منها إلى أهداف، بنسبة نجاح 23% بمتوسط 17 فرصة لكل منتخب، بينما كان متوسط الأهداف 3.9 للمباراة خلال البطولة.

وشهدت يورو 2020 حتى الآن 990 تسديدة، منها 345 على المرمى، ليبلغ متوسط التسديد للمنتخب في المباراة نحو 32 تسديدة بمتوسط 12 تسديدة للمنتخب، واللافت أن المنتخبات شنت 54 هجمة من رميات التماس.

ومنتخبات يورو 2020 شنت 5295 هجمة مركزة خلال مباريات البطولة حتى الآن، منها 910 هجمات مرتدة انتهت 157 منها بالتسديد على المرمى، كما قدم اللاعبون فاصلاً من المهارات عبر 2019 مراوغة مهارية، بلغت نسبة النجاح فيها 57%.

كما شهدت البطولة تنفيذ 25 ركلة جزاء، بينما تصدى الحراس إلى 8 ركلات، ونجح المهاجمون في تسجيل 17 هدفاً منها، وأظهرت الأرقام نجاح المنتخبات في تنفيذ فلسفة الضغط على المنافس في 1512 مناسبة، بنسبة نجاح بلغت 45% منها 730 محاولة عبر «الضغط العالي» بملعب المنافس.

وكان للأخطاء حيز من الأرقام كذلك، حيث ارتكب لاعبو البطولة 997 خطأً وحصلوا على 131 بطاقة صفراء بخلاف 5 بطاقات حمراء، ووقع اللاعبون في 141 حالة تسلل على مدار البطولة، وحصلت المنتخبات على 378 ركلة ركنية.