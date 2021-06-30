الأهلي المصري مادة دراسية في ماجستير إدارة أعمال "الليجا"

مدريد (الاتحاد)

بدأت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" تعاوناً مع النادي الأهلي، أحد أكبر أندية كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية، وذلك من خلال القسم التعليمي للرابطة، لإطلاق دورة ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال "MBA" يقوم بتدريسها عضو مجلس إدارة الأهلي، محمد سراج الدين.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع شهر نوفمبر المقبل.

يركز برنامج رابطة الدوري الإسباني "ماجستير إدارة الأعمال الليجا"، على إعداد الأشخاص الذين يرغبون في قيادة التغيير في صناعة الرياضة والترفيه، من خلال مشاركة كبار المتخصصين في صناعة الرياضة، والاستناد على دراسات الحالة من " الليجا" وأنديتها الـ42 في دوري الدرجة الأولى والثانية، وكذلك من الألعاب الرياضية الأخرى وأصحاب المصلحة في مجالات الترفيه والتكنولوجيا والبيئة الرقمية، باستخدام منهجيات متطورة مباشرة مع تقنيات التشغيل الخاصة بـ "الليجا" وآلياتها الفعّالة.

التدريب الداخلي المضمون والرحلات الميدانية الدولية إلى نيويورك وميامي هي بعض المزايا الأخرى المثيرة للاهتمام للبرنامج، إلى جانب جلسات عملية مع مدراء من أفضل الأندية والمنظمات في جميع أنحاء العالم، مثل: النادي الأهلي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإيطالي، الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم وكرة القدم الأميركية وهوكي الجليد. خلال الدورة، سيتم إجراء دراسة حالة عن النادي الأهلي، يقدمها محمد سراج الدين، بعنوان: "من الريادة الإقليمية إلى المكانة الدولية: رحلة الفريق الإفريقي مع أكبر قاعدة جماهيرية".

وقال جوزيه مويا، مدير في مدرسة "لاليجا" للأعمال: شراكتنا مع النادي الأهلي ستقدم عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم، حيث إن هدفنا في هذا البرنامج هو المساعدة في إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة على مستوى العالم، والمساعدة في جذب مواهب محترفي اليوم والغد، في مدرسة "الليجا" للأعمال، كلما زاد عدد الأشخاص المؤهلين دولياً والمتنوعين الذين يعملون في هذه الصناعة، كانت كرة القدم في جاهزية أفضل للنمو."

يحتوي البرنامج على 6 وحدات كاملة للدراسة مع مراعاة: الإدارة في صناعة الرياضة، التسويق الجديد، الانتشار الرقمي والتكنولوجي، وسائل الإعلام والترفيه، الأحداث الرياضية الكبرى، الابتكار وريادة الأعمال، في حين أن كل دورة مبنية على نفس القيم والأهداف نفسها، فإن المتحدثين متنوعون وسيتعلم الطلاب من خبراء معينين لكل بلد، بالإضافة إلى 20 ساعة من التدريس من معلمي "الليجا".

وتحدث محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي، والمدرس المساعد بكلية هندسة إنشاءات بالجامعة الأميركية وقال: يسعدنا الانضمام إلى ماجستير إدارة الأعمال في "الليجا"، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الرحلة الرائعة التي يحيط بها أفضل المحترفين في عالم الرياضة والترفيه، في هذه الدورة التدريبية تحديداً سيحصل الطلاب على فرصة لتعلم القصة الجميلة وراء نجاح أكبر نادٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقارة إفريقيا، والذي له الفضل الأول في اختياري من ضمن الفريق الأكاديمي بالليجا مع كبار محاضرين من الفيفا والدوري الإنجليزي.

وقال: ماجستير إدارة الأعمال من "الليجا"، مفتوح للمتقدمين من حول العالم، بما في ذلك المصريين، ويمكن للطلاب من كافة دول العالم الانضمام إلى البرنامج علماً أن المقاعد محدودة بهدف ضمان جودة البرنامج، وسيبدأ البرنامج في مدريد من نوفمبر 2021 حتى يوليو 2022، وسيتم تدريسه بالكامل باللغة الإنجليزية.

وقال خوان فوينتيس مندوب "الليجا" في مصر: تتمثل مهمتنا في التواجد في مصر في تعزيز التعاون الاستراتيجي مثل هذا، وإن علاقتنا مع الأهلي كانت قوية منذ البداية، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع أكبر في المستقبل القريب.

وأضاف مويا:" سواء كانوا يعملون بالفعل في كرة القدم أو كانوا جدد بالكامل في هذا المجال، فإننا نقدم للمشاركين دورات لم تكن متاحة سابقاً، ويمكن أن نساعد الناس على التعامل مع كرة القدم بعقلية تجارية جديدة."