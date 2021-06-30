ليستر سيتي يضم مهاجم سالزبورج

لندن (د ب أ)

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن المهاجم الشاب باتسون داكا سينضم إلى صفوف الفريق بعقد لمدة خمسة أعوام، اعتباراً من غدٍ الخميس، بمجرد إنجاز الإجراءات النهائية لإتمام التعاقد.

وينضم اللاعب الزامبي الدولي داكا «22 عاماً» إلى ليستر سيتي قادماً من ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي استفاد من أهداف اللاعب في التتويج بلقب الدوري النمساوي لأربعة مواسم متتالية، وذلك ضمن إجمالي سبعة ألقاب في كل المسابقات خلال المواسم الأربعة.

وسجل داكا 68 هدفاً خلال 125 مباراة مع سالزبورج في كل المسابقات، وقد توج هدافاً للدوري النمساوي في الموسم الماضي كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري، بعدما سجل 27 هدفاً خلال 28 مباراة فقط في المسابقة، مما جعل البعض يربط بينه وبين إيرليج هالاند نجم بروسيا دورتموند المنتقل للفريق الألماني قبل عامين من نفس النادي النمساوي.

وقال داكا في تصريحات للقناة الفضائية لليستر سيتي: أنا متحمس للغاية بالانضمام إلى هذا النادي الكبير والتاريخي، لقد كان هذا حلما بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية وأتطلع إلى ما هو قادم.