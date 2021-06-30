الإصابة تنهي مشوار بيسيدين في يورو 2020

برلين (د ب أ)

انتهى مشوار أرتيم بيسيدين لاعب المنتخب الأوكراني لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بعدما تعرض لتدخل عنيف خلال المباراة أمام المنتخب السويدي أمس الثلاثاء في ختام منافسات دور الستة عشر.

وطرد ماركوس دانيلسون من صفوف المنتخب السويدي إثر تدخله مع بيسيدين، الذي أصيب في الركبة اليسرى، وذلك خلال الوقت الإضافي للمباراة التي انتهت بفوز أوكرانيا 2 / 1 .

وذكر المنتخب الأوكراني في بيان: يمكن التوصل إلى تشخيص أكثر دقة بعد إجراء فحص الرنين المغناطيسي، لكن من الواضح أن إصابة كهذه تتطلب علاجاً طويل المدى، وهو ما لن يسمح لأرتيم باللعب في المستقبل القريب.

وأشار البيان إلى أن اللاعب يعاني إصابة عضلية وأنه لا يمكن استبعاد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي.

وصعد المنتخب الأوكراني إلى دور الثمانية للمرة الأولى في البطولة الأوروبية وللمرة الثانية في البطولات الكبرى، حيث كان قد تأهل لدور الثمانية في كأس العالم 2006.

وسيلتقي المنتخب الأوكراني في دور الثمانية نظيره الإنجليزي يوم السبت المقبل في العاصمة البريطانية روما.

وقال أندريه شيفتشينكو المدير الفني للمنتخب الأوكراني: سيلعب الأولاد أمام إنجلترا من أجل بيسيدين.