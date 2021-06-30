بوتين يدافع عن استضافة مباريات في سان بطرسبرج

موسكو(د ب أ)

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استضافة مدينة سان بطرسبرج لمباريات ضمن بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2020»، رغم تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في المدينة.

واستضافت سان بطرسبرج ست مباريات في دور المجموعات، كما ستحتضن المباراة الأولى في دور الثمانية المقررة بين منتخبي سويسرا وإسبانيا بعد غد الجمعة، ويسمح بحضور المشجعين بشرط الإيفاء بالتدابير الخاصة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين في جلسة سؤال وجواب في موسكو جرى بثها مباشرة على التليفزيون الرسمي اليوم الأربعاء: قبل كل شيء، نحن مضطرون للإيفاء بالتزاماتنا، ولم يسرد بوتين التفاصيل، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» كان قد توصل قبل انطلاق المنافسات إلى اتفاقيات ملزمة مع جميع المدن المستضيفة للبطولة الأوروبية، بشأن أعداد المشجعين.

وأعلنت السلطات في سان بطرسبرج اليوم الأربعاء تسجيل 1500 حالة عدوى جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو ما يزيد بفارق 100 حالة، مقارنة باليوم السابق. كذلك أعلنت السلطات عن تسجيل 111 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.