«الأبيض» الأولمبي يتجمع اليوم استعداداً لمعسكر صربيا



دبي (الاتحاد)

دبي (الاتحاد)

يؤدي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم حصه تدريبية في السادسة والنصف مساء اليوم «الأربعاء»، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً للسفر يوم غد «الخميس» إلى العاصمة الصربية بلجراد، حيثُ معسكره الخارجي في الفترة من 1 إلى 16 يوليو، في إطار استعداداته للتصفيات الآسيوية تحت 23 عاماً المقرر إقامتها أكتوبر المقبل.

واستدعى الإسباني دنيس سيلفا مدرب المنتخب 25 لاعباً لهذا المعسكر وهم: ماجد راشد المحرزي، سلطان عادل الآميري (اتحاد كلباء) عبدالله سلطان البلوشي (بني ياس) أحمد فوزي جوهر، عبدالله إدريس الحمادي، سالم خيري مفتاح، راكان وليد المنهالي، أحمد محمود الحمادي، يوسف أيمن المنصوري (الجزيرة) راشد سالم غميل، عمر سعيد بن سواف، سعيد سليمان مبارك (حتا) خلفان حسن النوب، عمر أحمد سالم (خورفكان) سعيد عبيد الكعبي، سعود حسن الحوسني (الشارقة) عيد خميس النعيمي، مروان فهد الوطني، عبدالله عبدالرحمن النقبي (شباب الأهلي) محمد عباس البلوشي، خالد محمد البلوشي، ناصر علي الشكيلي (العين) حسين مهدي صادق (النصر)، يوسف علي المهيري، فارس خليل المرزوقي (الوصل).

وسبق لمنتخبنا الأولمبي التجمع مطلع الشهر الجاري في معسكر داخلي تحت القيادة الإسبانية الجديدة للمنتخب، خاض خلاله تجربة دولية ودية أمام نظيره منتخب لبنان على ملعب حميد الطاير بنادي النصر، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وسجل هدف المنتخب اللاعب علي إبراهيم.