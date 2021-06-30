كايو يقترب من البقاء في الشارقة وجوميز يرحل إلى صربيا

علي معالي (الشارقة)

استقرت إدارة نادي الشارقة لكرة القدم، على إقامة معسكر داخلي استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد دراسة الموقف بين شركة الكرة، برئاسة عبدالله العجلة ومدرب الفريق عبدالعزيز العنبري، في ظل استمرار الحالة الصحية غير المطمئنة خارج الدولة بسبب فيروس كورونا.

ويضع العنبري برنامجاً تدريبياً للمرحلة المقبلة، حيث يستعد الملك لدوري الخليج العربي، والمرحلة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، والذي يلتقي خلاله الفريق مع الوحدة في الجولة الآسيوية المقبلة، ويتم عرضها على شركة الكرة لمناقشتها.

من ناحية أخرى، قاربت المفاوضات الجارية حالياً بشأن تجديد التعاقد مع البرازيلي كايو لوكاس، وذلك بنسبة أكثر من 90% في ظل الرغبة المشتركة بين اللاعب والنادي باستمرار العلاقة، وأيضاً في ظل الاتفاق مع نادي بنفيكا البرتغالي، على أن يكون الانتقال نهائياً للملك، وكان اللاعب قد أظهر مستوى متميزاً في الفترة الأخيرة، والتي تغيب فيها مواطنه إيجور كورونادو وقاد الفريق إلى دور الـ16 بدوري الأبطال.

على جانب آخر، انتقل لاعب الرأس الأخضر ريكاردو جوميز إلى نادي بارتيزان الصربي، وهو النادي الذي لعب له قبل أن ينتقل إلى الشارقة، وبذلك تكون شركة الكرة نجحت في إيجاد حل في صورة تسوية بالتراضي.

وفيما يخص المهاجم الصريح، فإن هناك 3 لاعبين تجري معهم المفاوضات معهم، ولكن الأقرب في الانتقال للبيت الملكي لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس، الذي يلعب في الدوري التركي بفريق طرابزون، وسبق له اللعب بفريق الأهلي السعودي والدورين البرتغالي والمكسيكي.