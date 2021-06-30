«عمومية» اتحاد الكرة تعتمد التعديلات على النظام الأساسي وتختار اللجان





دبي (الاتحاد) عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة القدم اليوم، اجتماعها العادي رقم (2) لسنة 2021، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم رئيس الجمعية العمومية، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية، وممثلي رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وبدأ الاجتماع بالتحقق من اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 30 عضواً من أصل 32، ومن ثم تم التصديق على جدول الأعمال الذي تم إرساله مسبقاً مع المستندات الخاصة بالاجتماع حسب النظام الأساسي.

بعدها ألقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الجمعية العمومية كلمة قال فيها: في البداية نُقدم الشكر لقيادتنا الرشيدة على الجهود العظيمة التي بذلتها خلال الفترة الماضية من أجل سلامة المجتمع وكل من يُقيم في الدولة، فقد بذلت جهوداً يصعب وصفها من أجل مكافحة الجائحة وتوفير بيئة آمنة لكل الأنشطة.

وقال: لولا هذا الجهد الكبير لبقيت كرة القدم متوقفة، كما أن نجاح الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة، جعلت الإمارات بلداً آمنا، تقصده منتخبات القارة ونجوم العالم، ولعل أبرز شاهد على ما أقول، استضافة الدولة للمجموعتين الأولى والسابعة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وآسيا 2023، وقبلها استضافة مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا ومعسكرات العديد من المنتخبات والأندية، وقد نجحنا بحمد لله وفضله في التنظيم الذي نال إعجاب الجميع.

وأضاف: شهدنا في الفترة الماضية تعاوناً كبيراً من الأندية وشخصيات رياضية وصناع قرار وإعلاميين، وهذا التعاون وتبادل الأفكار ساعدنا في إعلان رؤية 2038 واستراتيجية الاتحاد، ونحن نطمح إلى مزيد من التعاون، لأن المرحلة المقبلة تتطلب التكاتف والتفكير معاً من أجل تطوير الكرة الإماراتية" .

وتابع: لقد تأهل منتخبنا الوطني إلى المرحلة الحاسمة في تصفيات كأس العالم، وهذا أمر يبعث فينا الأمل، ويدفعنا لمزيد من العمل، لأن الفترة القادمة فيها الكثير من التحديات ، وجاء نجاح المنتخب بعد موسم محلي استثنائي ومميز في كل تفاصيله ومفرداته. وأوضح: سنبقى حريصين على التواصل مع الجميع، فكرة القدم للجميع، وسيبقى التعاون بيننا وبين الأندية والمؤسسات الرياضية الأخرى في أحسن حالاته إن شاء الله، لأن هدفنا واحد.

واختتم الشيخ راشد بن حميد النعيمي حديثه قائلاً: شكراً على كل ما قدمتموه في الفترة الماضية .. شكراً للفرق الطبية .. شكراً للهيئة العامة للرياضة .. اللجنة الأولمبية الوطنية .. إدارات الأندية والمجالس الرياضية اللاعبين والمدربين والإداريين .. شكراً للإعلاميين والجمهور، وكل من أسهم معنا بالأمس، وسيسهم معنا اليوم وغداً .. بعد ذلك تم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر، وهم عبدالله قنزول ممثل النادي العربي، علي الملاحي ممثل نادي العروبة وعلي الحوسني ممثل نادي خورفكان.

وتم المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم (1) لعام 2020 المنعقد بتاريخ 30 أغسطس الماضي، وبعدها تم عرض تقرير نشاط اتحاد كرة القدم في الموسم الرياضي المنصرم، والحساب الختامي للاتحاد وتقرير مدققي الحسابات، حيث تم التصديق عليه.

واعتمدت الجمعية العمومية التعديلات على النظام الأساسي ولوائح الاتحاد المنظمة له بأثر فوري، كما تم اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والتحكيمية للموسم الرياضي 2021-2022، حيث ضمت لجنة الانضباط، المستشار سعيد الحوطي «رئيساً» وحمدان رشود الزيودي «نائباً» والأعضاء حسن محمد الشيباني وعبدالله إبراهيم الحمادي وسلمان محمد الطويل.

وضمت غرفة فض المنازعات، المستشار عيسى صالح الحوسني «رئيساً» وعلي سلطان الحداد «نائباً» والأعضاء، حسين يسلم أحمد وخالد عبيد خادم وحمد إبراهيم الأستاذ ومحسن مصبح فرج وإسماعيل راشد إسماعيل. وضمت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط، الدكتور صالح راشد الحمراني «رئيساً» وفيصل أحمد الحداد «نائباً» والأعضاء علي عبدالله مخلوف والدكتور إبراهيم الملا عارف محمود ميرزا.

بينما ضمت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين «غرفة فض المنازعات» المستشار عبدالله حسن الطاهر «رئيساً» والقاضي علي شامس المدحاني «نائباً» وفي العضوية الدكتور أحمد سليمان وعبدالعزيز إبراهيم الأبلم وشهاب حمد بوشهاب .