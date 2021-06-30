ساعات تفصل ميسي عن العقد الحر

أنور إبراهيم (القاهرة)

ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، عند الثانية عشرة من مساء اليوم «الأربعاء»، وإذا لم يوافق حتى هذه الساعة على تمديد عقده مع النادي، سيكون لاعباً حراً تماماً ولا ينتمي لأي نادٍ، وإن كانت المصادر وثيقة الصلة بالنادي، تؤكد أن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً.

وقالت صحيفة سبورت الموالية للنادي الكتالوني، إنه إذا لم يجدد ميسي عقده اليوم، سيكون معنى ذلك إن لن يكون مرتبطاً ببرشلونة لأول مرة منذ أول عقد احتراف وقعه مع النادي عام 2005.

وذكر موقع دياريو سبورت أن الاتجاه قوي داخل برشلونة للتجديد للنجم الأرجنتيني الحائز على جائزة الكرة الذهبية 6 مرات، من دون أن يحدد ما إذا كان ذلك سيحدث اليوم أم سيتأجل إلى ما بعد عودته من بطولة كوبا أميركا التي يشارك فيها مع منتخب بلاده.

وذكرت صحيفة سبورت أن إدارة النادي الكتالوني كانت تأمل في إمكانية إعلان نبأ تجديد عقد ميسي يوم 24 يونيو الجاري «يوم ميلاد البرغوث»، أو على أقصى تقدير يوم 29 يونيو الجاري «يوم ميلاد خوان لابورتا رئيس النادي»، ولكن ذلك لم يحدث، نظراً لوجود بعض التعقيدات المتعلقة ببعض التفاصيل في العقد الجديد، تسببت في تأجيل التوقيع.

وقالت الصحيفة إنه ليس هناك أي توقع داخل النادي حالياً بشأن موعد الإعلان رسمياً عن تجديد عقد ميسي. ويأمل ميسي في إمكانية التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة، بينما ما زال محامي اللاعب ومحامي النادي بصدد العمل على إنهاء كافة التفاصيل الأخيرة الخاصة بالعقد.

وأضافت الصحيفة أنه من الممكن أن يخوض ميسي مباراة منتخب بلاده ضد منتخب الإكوادور في بطولة كوبا أميركا يوم السبت القادم، وهو حر تماماً من أي تعاقد مع البارسا، ولا ينتمي إلى أي نادٍ، وهذا الأمر يمثل مخاطرة على حد قول الصحيفة، في حالة تعرضه للإصابة.