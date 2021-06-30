نجوم الكرة السعودية ينقلون التحدي إلى "الجولف"

الرياض (الاتحاد)

تنافس 4 لاعبين من أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في بطولة ودية للجولف جمعتهم، بمبادرة من مؤسسة "جولف السعودية" للترويج هذه الرياضة، التي تنتشر في المملكة بشكل لافت مؤخراً، في ظل السعي لتعزيز الروح الرياضة ونبذ التعصب في كرة القدم من جانب آخر.

ونظم قسم المشاركة الجماعية في مؤسسة جولف السعودية هذه الفعالية، وشارك اللاعبون الدوليون الأربعة محمد البريك وخالد السميري وعبدالإله العمري وسلمان المؤشر في منافسات مختلفة كما تدربوا على أساسيات اللعبة بإشراف المدرب السعودي عبدالرحمن المنصور ومساعدة لاعب الجولف فيصل سلهب.

كما نجح محمد البريك لاعب الهلال في الفوز في سباق وضع الكرات داخل الحفر، حيث تنافس اللاعبون الأربعة وفيما نجح كافة اللاعبون بإسقاط الكرة إلا أن البريك حقق ذلك بأقل عدد من الضربات. وكسب سلمان المؤشر لاعب الأهلي مسابقة إخراج الكرة من المنطقة الرملية إلى أقرب نقطة من حفرة التسجيل.

وفي منافسات مشتركة لتنفيذ الضربات الأخيرة للوصول بالكرة إلى الحفرة تفوق ثنائي الهلال والنصر محمد البريك وعبدالإله العمري من الفوز على ثنائي الاتحاد والأهلي خالد السميري وسلمان المؤشر بعدما حقق فريق الرياض " 4 ضربات" وفريق "جدة" 5 ضربات.

وتهدف المبادرة إلى نبذ التعصب الرياضي وتسليط الضوء على الروح الرياضية التي تجمع اللاعبين في السعودية، إضافة إلى منحهم فرصة تجربة رياضة الجولف والاستمتاع بالأجواء التنافسية للعبة.