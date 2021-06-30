«الأولمبية» تبحث مع الاتحادات الرياضية استعدادات خوض أولمبياد طوكيو



دبي (الاتحاد)

بحثت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية بمقر اللجنة بدبي، مع اتحادات الرماية والجودو وألعاب القوى والسباحة، استعدادات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الـ32، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

وحضر الاجتماع أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، وممثلو الاتحادات الرياضية، كما حضر الدكتور عبد الله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي.

واستعرض الحضور سبل الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية والاطمئنان على الرياضيين، خلال الإقامة بالقرية والمنافسات وأداء التدريبات مع الالتزام بتعليمات اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، التي تحدث كافة الإجراءات باستمرار، بما يتطلب ضرورة الإطلاع على البيانات المرسلة وتعميمها على مختلف فرق العمل، والتأكد من خطوات المغادرة والوصول وإجراء فحوصات كوفيد - 19.

كما تطرق الاجتماع إلى الشرح المرئي الذي عرضته إدارة الشؤون الفنية والرياضية، والذي تضمن المسابقات والمنافسات للرياضيين ومواعيدها وأماكن إقامتها، مع التأكيد على ضرورة تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بمتابعة الحالات الصحية للرياضيين والوفد بالكامل بصورة يومية، حيث يشمل التطبيق تحديث دوري لدرجات الحرارة والتعرف على أيه أعراض مرضية طارئة، عن طريق تسجيلها بدقة وإرسالها للجنة الطبية المعنية بالشؤون الصحية في الدورة.

وشهد الاجتماع التأكيد على إجراء فحوصات المنشطات للرياضيين حسب التعليمات والشروط والمواعيد المحددة للوكالة الدولية للمنشطات «وادا»، حيث أبدى ممثلو الاتحادات التزامهم التام بتطبيق كافة الإجراءات وفقاً للآليات المتبعة، سواءً بما يتعلق بالفحوصات أو الحرص على التباعد الجسدي وارتداء أقنعة الوجه في الأماكن والمواعيد المطلوبة.

وكانت اللجنة الأولمبية الوطنية قد ناقشت مع سفارة الدولة لدى اليابان، تحضيرات مشاركة وفدنا الرياضي في دورة الألعاب الأولمبية وأبرز المستجدات والإجراءات الخاصة بوفد الإمارات المشارك، من أجل الاطمئنان على إقامة الوفد والتنقلات من وإلى أماكن المنافسات، والتأكيد على الالتزام التام بتعليمات اللجان المختلفة المسؤولة عن تنظيم الحدث.

وأكد شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان على استعداد سفارة الدولة الكامل لتوفير كافة متطلبات الوفد المشارك، وتسخير كل السبل أمامهم للتركيز في المهمة السامية، عندما يحملون راية الوطن في أكبر محفل رياضي يشارك فيه 11000 رياضي من مختلف دول العالم، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية طوال الفترة المقبلة وحتى عودة الوفد إلى الإمارات، حيث سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين، ضماناً للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية المنشودة والانتهاء من كافة الترتيبات التي تعيَن أبنائنا الرياضيين، وبعثتنا بالكامل على أداء مهمتهم على أفضل نحو ممكن.