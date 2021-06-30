عجمان يدشن إعداد الموسم الخامس بـ «الخليج العربي»

رضا سليم (دبي)

يدشن فريق عجمان يوم السبت المقبل، ضربة البداية للإعداد للموسم الجديد الذي يمثل الخامس للبرتقالي في دوري الخليج العربي، والذي يشهد تغييرات كثيرة على المستوى الفني سواء بتغيير مدرب الفريق بعد التعاقد مع الصربي جوران بدلاً من المصري أيمن الرمادي، أو على مستوى التعاقدات حيث تخوض إدارة عجمان ماراثون طويل من التعاقدات، بعد رحيل جميع اللاعبين الأجانب.

ورغم أن إدارة النادي تعاقدت مع المدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش، إلا أن الفريق يحتاج إلى 3 أجانب في مستوى متميز بالوسط والهجوم، بعد رحيل المالي مايجا إلى الحمرية وأبوبكر تراولي، الذي انتهى عقوده مع النادي بنهاية الموسم، حيث كان معاراً من الشباب السعودي بجانب البرازيل لويز والهولندي إلياس بلحساني وجميعهم رحلوا مع أخر مباراة للفريق في الموسم، خاصة أنه لم يقدموا الإضافة الحقيقية مع الفريق الذي نجا من دوامة الهبوط في الجولة الأخيرة بالفوز على الفجيرة وهبط الأخير.

وتبدأ المرحلة الأولى من الإعداد للفحص الطبي لجميع اللاعبين، خاصة أن الجهاز الطبي بالنادي برئاسة الدكتور طارق محمد لديه ملفات طبية لجميع اللاعبين، ومن المنتظر أن تستمر الفحوصات الطبية على مدار الأسبوع لجميع اللاعبين.

في الوقت نفسه تعقد إدارة النادي برئاسة خليفة الجرمن اجتماعاً مع جوران مدرب الفريق، لتحديد ملامح الإعداد للموسم الجديد والاتفاق النهائي على المعسكر، وهل سيتم الإعداد داخلياً أم أنه يفضل الخروج في معسكر خارجي، خاصة أن الفريق استعد للموسم الماضي داخلياً واكتفى بالمشاركة في دورة الشارقة الودية بجانب عدد من المباريات.