في غياب يانج.. هوكس يهزم ميلووكي

نيويورك (د ب أ)

تغلب أتلانتا هوكس على غياب النجم تراي يانج عن صفوفه بسبب الإصابة، وتعادل مع ميلواكي بكس 2 / 2 في مواجهة الفريقين بنهائي منطقة الشرق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما تغلب عليه 110 / 88 صباح اليوم الأربعاء في المباراة الرابعة بالمواجهة.

وشارك لو ويليامز مكان تراي يانج ونجح في سد تلك الفجوة، حيث سجل للفريق 21 نقطة وأضاف بوجدان بوجدانوفيتش 20 نقطة. وتلقى ميلواكي بكس صدمة أخرى خلال المباراة بخروج نجمه جيانيس أنتيتوكونمبو مصابا في الركبة اليسرى.

وتقام المباراة الخامسة بين الفريقين صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش على ملعب ميلواكي بكس.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية مشاركة تراي يانج وأنتيتوكونمبو في المباراة الخامسة، بالمواجهة التي تحسم لصالح الفريق الأكثر فوزاً خلال سبع مباريات.