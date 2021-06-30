النصر يبدأ مفاوضات تجديد عقد حمدالله

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن مسؤولي نادي النصر السعودي يتجهون لتجديد عقد المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.

ويستمر عقد عبد الرزاق حمد الله مع النصر حتى صيف عام 2022، لكنه يدخل في يناير المقبل، الفترة الحرة التي يسمح له خلالها بالتفاوض مع أي ناد آخر.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية اليوم أن مصدراً مسؤولاً في نادي النصر، كشف لها أن «حمد الله مستمر مع الفريق في الموسم المقبل»، كونه من العناصر المهمة في خطط الفريق للموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن كل الأنباء التي ربطت حمد الله بالرحيل عن النصر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة، وأن اللاعب المغربي سيتقدم قائمة النصر في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر: حمد الله لاعب مهم لدى البرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق. وكان حمد الله قد انضم إلى صفوف النصر في صيف عام 2018، قادماً من الريان القطري.

وخلال الموسم المنقضي، شارك حمد الله في 21 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 12 هدفاً، وصنع خمسة أهداف أخرى.

وتوج اللاعب بلقب هداف الدوري لموسمين لكنه لم يتوج به في الموسم الماضي، حيث لم يحرز سوى 11 هدفاً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.