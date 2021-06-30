«هلا مدريد».. تكشف ميول «المراهق» جريليش

مراد المصري (دبي)

كشفت تغريدات سابقة تعود إلى عام 2014 أن الإنجليزي جاك جريليش من عشاق نادي مدريد الإسباني، وتحديداً التغريدة التي احتفل فيها بفوز الفريق الإسباني على بايرن ميونيخ الألماني، الذي كان يقوده وقتها الإسباني بيب جوارديولا المدرب المتوقع أن يقود اللاعب في الموسم المقبل، مع اقترابه من الانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

جريليش تصدر العناوين أمس بعدما كان "البديل السوبر"، الذي وضع لمسته في الهجمتين اللتين جاء منهما هدفي فوز إنجلترا أمام ألمانيا في كأس أوروبا لكرة القدم "يورو2020 "، وهو ما دفع وسائل الإعلام للبحث عن ماضيه وتحديداً حسابه الشخصي في "تويتر".

رغم أن الإنجليزي جاك جريليش الذي تألق مع أستون فيلا ويترك انطباعاً مميزاً مع منتخب إنجلترا، يعتبر هدفاً لمانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفية، إلا أنه من عشاق ريال مدريد.

جريليش الذي كان يبلغ من العمر 18 سنة وقتها كان يحتفي بفوز ريال مدريد على بايرن ميونيخ بهدف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل 2014 بحسب التغريدة.

ما أضاف حساً من الفكاهة لتغريدة جريليش التي رصدتها وسائل الإعلام الإسبانية، أن اللاعب مرشح للعب تحت قيادة بيب جوارديولا، المدرب الذي كان يقود الفريق الألماني في تلك المباراة، ويتوقع أن يلعب تحت قيادته في الموسم المقبل مع السيتي.

جريليش بتغريداته بسن المراهقة "16 عاماً" وتحديداً في عام 2012، كان يتابع "الكلاسيكو" بشغف ويساند ريال مدريد بقوة، وعبر عن مساندته رونالدو ضد ميسي وتوقعاته بفوز فريق العاصمة.

ورغم العشق الكبير من جانب جريليش لريال مدريد فإن العوامل المالية لا تصب في صالح رؤيته كصفقة جديدة في صفوف "الميرينجي" وسط المنافسة الكبيرة عليه بين الأندية الإنجليزية.