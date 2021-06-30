منتخب الجودو يختتم استعداده للأولمبياد بمعسكر كرواتيا

أبوظبي (الاتحاد)

ينتقل منتخب الجودو غداً الخميس لإقامة معسكر في كرواتيا بدلاً من اليابان، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية الأولمبية، التي تنطلق في طوكيو يوم 23 من يوليو الحالي، وحالت الإجراءات الاحترازية الصحية اليابانية الصارمة دون السفر إلى طوكيو قبل موعد الأولمبياد لإقامة معسكر خاص في ضيافة جامعة توكاي اليابانية، مثلما كان مقرراً في السابق، ليتم استبدال مقر المعسكر الذي يستمر في الفترة المتبقية قبل انطلاق الأولمبياد.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو: المعسكر الدولي الذي يقام في مدينة زغرب الكرواتية، يأتي في ختام إعداد منتخبنا استعدادا لأولمبياد طوكيو، والذي يستمر حتى الثامن من يوليو الحالي، حتى موعد السفر إلى مولدوفا التي يخضع فيها لفحوصات طبية مكثفة، فيما يتعلق بجائحة كورونا والمنشطات وفقاً لشروط اللجنة المنظمة الطبية اليابانية، التي تطلب من المنتخبات المشاركة إبراز الأوراق والتقارير الطبية المعتمدة في هذا الخصوص، قبل أن يكمل طريقه إلى طوكيو.

وأضاف: يشهد معسكر كرواتيا الدولي مشاركة منتخبات 5 دول أخرى تستعد بدورها للأولمبياد وهي ألمانيا، جورجيا، أذربيجان، أوزبكستان بجانب منتخب كرواتيا، والمعسكر يأتي استكمالاً لنظيره الذي أقيم في رومانيا عقب المشاركة في بطولة العالم، التي اختتمت مؤخراً في العاصمة المجرية بودابست.

ويأتي هذا فيما أكمل اللاعبان فيكتور سكرتوف المشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وإيفان ريما رينكو في منافسات وزن تحت 100 كجم الاستعدادات بشكل جيد بإشراف المدرب باكال فياسيسلاف تطلعاً لتحدي طوكيو المقبل.