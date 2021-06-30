الريال يهزم البارسا في «معركة إنستجرام»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يتوقف نادي ريال مدريد الإسباني عند حدود تفوقه الكروي على الساحة الأوروبية والعالمية، بما حققه من بطولات وألقاب، وإنما أثبت أيضاً تفوقه على جميع أندية العالم من حيث الشعبية والمتابعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأصبح الملكي أول كيان رياضي في العالم يتجاوز حد المئة مليون متابع على إنستجرام، وهو ما لم يحققه أي ناد رياضي حتى الآن. وكان الريال وصل إلى نفس هذا الرقم من 4 سنوات بالنسبة لمتابعيه على الفيس بوك، ليؤكد بذلك سيطرته وهيمنته على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتفوق الميرينجي على منافسه الأزلي برشلونة الذي وصل إلى رقم 7. 97 مليون متابع على إنستجرام. وقال النادي الملكي في بيان له: هذا الرقم الجديد الذي وصلنا إليه: هذا الرقم الجديد الذي وصلنا إليه، إنما يؤكد الزيادة المستمرة في شعبية النادي في مختلف قارات العالم، ونحن بدورنا نوجه الشكر دائماً إلى جميع متابعينا، ونثمن إخلاصهم وولاءهم ومحبتهم .