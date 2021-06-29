عجمان يدعم صفوفه بـ«الخديم» وسعود

رضا سليم (دبي)

أعلن نادي عجمان رسمياً التعاقد مع طارق الخديم لاعب خط الوسط قادماً من الشارقة لمدة موسمين، والظهير الأيسر سعود سعيد قادماً من العروبة، الصاعد الجديد لدوري الخليج العربي، لمدة موسمين أيضاً وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع الخديم وسعود ليرفع «البرتقالي» صفقات الموسم الجديد إلى 4 لاعبين، حيث تعاقد من قبل مع المدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش، وبلال يوسف لاعب الفجيرة، وتبحث إدارة النادي عن صفقات أخرى، خاصة أن الفريق تخلى عن جميع محترفيه الأجانب، ولا زالت المفاوضات جارية مع عدد من لاعبي دورينا في مقدمتهم التونسي فراس بالعربي.

كان الخديم لاعب الشارقة قد أعير إلى خورفكان خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وشارك اللاعب خلال النصف الثاني من الموسم الماضي في 8 مباريات لفترات قصيرة، بينما قاد سعود سعيد فريق العروبة للصعود لدوري الخليج العربي، للمرة الأولى في تاريخه، ليعود بعدها إلى ناديه السابق عجمان، والذي كان يلعب له قبل انتقاله إلى العروبة الموسم الماضي.